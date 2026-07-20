БЕЛГОРОД, 20 июл — РИА Новости. Пять человек погибли при ударе БПЛА по пассажирскому автобусу в Шебекино, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

В отличие от ВСУ российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.