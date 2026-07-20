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При ударе по автобусу в Шебекино погибли пять человек - РИА Новости, 20.07.2026
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15:14 20.07.2026 (обновлено: 21:39 20.07.2026)
При ударе по автобусу в Шебекино погибли пять человек

При ударе по автобусу в Шебекино погибли пять человек, 27 пострадали

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пять человек погибли при ударе БПЛА по пассажирскому автобусу в Шебекино в Белгородской области, сообщил Шуваев.
  • Еще 27 человек, в том числе несовершеннолетний, получили ранения.
БЕЛГОРОД, 20 июл — РИА Новости. Пять человек погибли при ударе БПЛА по пассажирскому автобусу в Шебекино, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
"Погибли пятеро ни в чем не повинных мирных жителей, включая несовершеннолетнего: четыре женщины и мальчик скончались от травм. Их личности устанавливаются", — написал он на платформе "Макс".
© Фото : ШÖ Шебекино/TelegramДрон атаковал рейсовый автобус Шебекино — Белгород
Дрон атаковал рейсовый автобус Шебекино - Белгород - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : ШÖ Шебекино/Telegram
Дрон атаковал рейсовый автобус Шебекино — Белгород
Как уточнили в Минздраве, пострадали 27 человек. Трое находятся в операционной с открытыми черепно-мозговыми травмами, остальные пребывают в состоянии средней степени тяжести. В больницах остаются 23 человека, в том числе 17-летний подросток. Еще четверым оказали амбулаторную помощь и отпустили домой.
В отличие от ВСУ российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияАлександр Шуваев
 
 
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