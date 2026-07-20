Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пять человек погибли при ударе БПЛА по пассажирскому автобусу в Шебекино в Белгородской области, сообщил Шуваев.
- Еще 27 человек, в том числе несовершеннолетний, получили ранения.
БЕЛГОРОД, 20 июл — РИА Новости. Пять человек погибли при ударе БПЛА по пассажирскому автобусу в Шебекино, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
"Погибли пятеро ни в чем не повинных мирных жителей, включая несовершеннолетнего: четыре женщины и мальчик скончались от травм. Их личности устанавливаются", — написал он на платформе "Макс".
Как уточнили в Минздраве, пострадали 27 человек. Трое находятся в операционной с открытыми черепно-мозговыми травмами, остальные пребывают в состоянии средней степени тяжести. В больницах остаются 23 человека, в том числе 17-летний подросток. Еще четверым оказали амбулаторную помощь и отпустили домой.
В отличие от ВСУ российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18