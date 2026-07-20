Рейтинг@Mail.ru
Шакира станцевала с представительницей России в финале ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 20.07.2026 (обновлено: 13:43 20.07.2026)
Шакира станцевала с представительницей России в финале ЧМ-2026

Десятилетняя танцовщица из России станцевала с Шакирой в финале ЧМ 2026

© REUTERS / Brian SnyderШакира во время выступления в перерыве финального матча Чемпионата мира по футболу
Шакира во время выступления в перерыве финального матча Чемпионата мира по футболу - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Brian Snyder
Шакира во время выступления в перерыве финального матча Чемпионата мира по футболу
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Десятилетняя танцовщица из России Есения Михеева присоединилась к певице Шакире для исполнения танца в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года.
  • Выступление прошло на стадионе MetLife в Нью-Джерси под песню Dai Dai.
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Десятилетняя девочка-танцовщица из России Есения Михеева присоединилась к певице Шакире, чтобы исполнить танец в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года, выяснило РИА Новости на основе публикаций в соцсетях.
Из многочисленных публикаций в соцсетях, в которых отмечена Михеева, следует, что маленькая россиянка была в первых рядах танцевальной труппы певицы во время выступления на стадионе MetLife в Нью-Джерси под песню Dai Dai.
Ламин Ямаль с Кубком мира - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Испания победила Аргентину в финале чемпионата мира по футболу
Вчера, 01:02
Более того, в соцсетях самой Шакиры также есть видео с девочкой, в котором певица отмечает ее талант и просит присоединиться к ней для выступления на финале ЧМ.
Есении десять лет. Впервые известность к ней пришла еще в 2023 году, когда в семилетнем возрасте она дошла до полуфинала культового американского шоу America's Got Talent ("У Америки Есть Таланты").
Девочка родилась в России, но рано переехала в США со своими родителями, также занимающимися танцами.
Финал чемпионата мира по футболу прошел 19 июля. На нем сборная Испании со счетом 1:0 одержала победу над командой Аргентины. На встрече присутствовали множество знаменитостей, включая музыканта Мика Джаггера и актеров Аню Тейлор-Джой, Мэтта Деймона и Эдриана Броуди. Также матч посетил американский президент Дональд Трамп, который перед игрой облетел стадион на вертолете.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Трамп поздравил Испанию с победой на чемпионате мира
Вчера, 04:36
 
РоссияЧМ по футболу 2026ШакираСША
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Испания
    Аргентина
    1
    0
  • Теннис
    Отменен
    П. Кудерметова
    А. Корнеева
  • Футбол
    Завершен
    Ротор
    СКА-Хабаровск
    1
    0
  • Футбол
    21.07 21:30
    Уолсолл
    Астон Вилла
  • Футбол
    21.07 22:00
    Ларн
    Црвена Звезда
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала