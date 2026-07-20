Шакира во время выступления в перерыве финального матча Чемпионата мира по футболу

Шакира во время выступления в перерыве финального матча Чемпионата мира по футболу

© REUTERS / Brian Snyder Шакира во время выступления в перерыве финального матча Чемпионата мира по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ Десятилетняя танцовщица из России Есения Михеева присоединилась к певице Шакире для исполнения танца в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года.

Выступление прошло на стадионе MetLife в Нью-Джерси под песню Dai Dai.

ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Десятилетняя девочка-танцовщица из России Есения Михеева присоединилась к певице Шакире, чтобы исполнить танец в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года, выяснило РИА Новости на основе публикаций в соцсетях.

Из многочисленных публикаций в соцсетях, в которых отмечена Михеева, следует, что маленькая россиянка была в первых рядах танцевальной труппы певицы во время выступления на стадионе MetLife в Нью-Джерси под песню Dai Dai.

Более того, в соцсетях самой Шакиры также есть видео с девочкой, в котором певица отмечает ее талант и просит присоединиться к ней для выступления на финале ЧМ.

Есении десять лет. Впервые известность к ней пришла еще в 2023 году, когда в семилетнем возрасте она дошла до полуфинала культового американского шоу America's Got Talent ("У Америки Есть Таланты").

Девочка родилась в России , но рано переехала в США со своими родителями, также занимающимися танцами.