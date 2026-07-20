Шакира станцевала с представительницей России в финале ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Десятилетняя танцовщица из России Есения Михеева присоединилась к певице Шакире для исполнения танца в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года.
- Выступление прошло на стадионе MetLife в Нью-Джерси под песню Dai Dai.
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Десятилетняя девочка-танцовщица из России Есения Михеева присоединилась к певице Шакире, чтобы исполнить танец в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года, выяснило РИА Новости на основе публикаций в соцсетях.
Из многочисленных публикаций в соцсетях, в которых отмечена Михеева, следует, что маленькая россиянка была в первых рядах танцевальной труппы певицы во время выступления на стадионе MetLife в Нью-Джерси под песню Dai Dai.
Более того, в соцсетях самой Шакиры также есть видео с девочкой, в котором певица отмечает ее талант и просит присоединиться к ней для выступления на финале ЧМ.
Есении десять лет. Впервые известность к ней пришла еще в 2023 году, когда в семилетнем возрасте она дошла до полуфинала культового американского шоу America's Got Talent ("У Америки Есть Таланты").
Девочка родилась в России, но рано переехала в США со своими родителями, также занимающимися танцами.
Финал чемпионата мира по футболу прошел 19 июля. На нем сборная Испании со счетом 1:0 одержала победу над командой Аргентины. На встрече присутствовали множество знаменитостей, включая музыканта Мика Джаггера и актеров Аню Тейлор-Джой, Мэтта Деймона и Эдриана Броуди. Также матч посетил американский президент Дональд Трамп, который перед игрой облетел стадион на вертолете.