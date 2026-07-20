Дворкович является фаворитом на выборах президента FIDE, считает глава ФШР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федерация шахмат России выдвинула Аркадия Дворковича кандидатом на должность президента FIDE.
- Выборы главы FIDE пройдут на генеральной ассамблее организации в Самарканде в сентябре.
- Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов считает, что Аркадий Дворкович является фаворитом на выборах президента FIDE.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Действующий президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович имеет наивысшие шансы на предстоящих выборах главы организации, заявил РИА Новости президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.
Ранее ФШР выдвинула Дворковича кандидатом на должность президента FIDE. Выборы главы организации пройдут на генеральной ассамблее организации в Самарканде (Узбекистан) в сентябре.
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"Я убежден в том, что Аркадий Владимирович является фаворитом на выборах президента FIDE. Потому что любой действующий президент всегда имеет возможность и ресурсы для того, чтобы привлекать внимание шахматного мира. И ему легче проводить предвыборную кампанию, потому что он посещает шахматные мероприятия и общается с потенциальными делегатами. Конечно, в этом плане у Аркадия Владимировича есть колоссальное преимущество над конкурентами", - считает собеседник агентства.
Дворкович является президентом FIDE с 2018 года, его заместителем - 15-й чемпион мира индиец Вишванатан Ананд.