Дворкович является фаворитом на выборах президента FIDE, считает глава ФШР

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"Я убежден в том, что Аркадий Владимирович является фаворитом на выборах президента FIDE. Потому что любой действующий президент всегда имеет возможность и ресурсы для того, чтобы привлекать внимание шахматного мира. И ему легче проводить предвыборную кампанию, потому что он посещает шахматные мероприятия и общается с потенциальными делегатами. Конечно, в этом плане у Аркадия Владимировича есть колоссальное преимущество над конкурентами", - считает собеседник агентства.