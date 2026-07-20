Илюмжинов хочет снова возглавить FIDE

"Мое решение вызвано желанием навести порядок в FIDE, в нашей семье. Я наблюдаю на протяжении нескольких месяцев за событиями, которые происходят в шахматном мире, и они меня обидели. И как президента FIDE, который 23 года своей жизни отдал шахматам, и как россиянина. Меня взволновало то, что сильнейший шахматист мира Магнус Карлсен сейчас не борется за звание чемпиона мира. Еще и Володю Крамника обидели, FIDE его дисквалифицировала на год. Он же легенда шахмат, если есть вопросы, то приглашайте его и разговаривайте. Мне это не понравилось, он сейчас пошел в суд, и нужно разобраться с этим. Как и с тем, что шахматные федерации преследуются по политическим и иным причинам. У меня были и другие важные мотивы", - сказал Илюмжинов.