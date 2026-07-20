Илюмжинов хочет снова возглавить FIDE

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кирсан Илюмжинов выдвинул свою кандидатуру на пост президента FIDE, объяснив это желанием навести порядок в организации.
- Федерация шахмат России объявила о выдвижении Илюмжинова и действующего главы FIDE Аркадия Дворковича на новый срок.
- Илюмжинов выразил недовольство ситуацией с Владимиром Крамником, которого FIDE дисквалифицировала на год.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Седьмой президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов в разговоре с РИА Новости объяснил свое выдвижение на пост главы организации желанием навести в ней порядок, отметив, что его возмутила ситуация с россиянином Владимиром Крамником.
В начале июня Федерация шахмат России (ФШР) объявила, что Илюмжинов, возглавлявший FIDE с 1995 по 2018 год, стал вторым кандидатом на пост президента международной организации. Также действующий глава FIDE Аркадий Дворкович был выдвинут ФШР на новый срок. Выборы пройдут на генеральной ассамблее организации в Самарканде (Узбекистан) в сентябре.
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"Мое решение вызвано желанием навести порядок в FIDE, в нашей семье. Я наблюдаю на протяжении нескольких месяцев за событиями, которые происходят в шахматном мире, и они меня обидели. И как президента FIDE, который 23 года своей жизни отдал шахматам, и как россиянина. Меня взволновало то, что сильнейший шахматист мира Магнус Карлсен сейчас не борется за звание чемпиона мира. Еще и Володю Крамника обидели, FIDE его дисквалифицировала на год. Он же легенда шахмат, если есть вопросы, то приглашайте его и разговаривайте. Мне это не понравилось, он сейчас пошел в суд, и нужно разобраться с этим. Как и с тем, что шахматные федерации преследуются по политическим и иным причинам. У меня были и другие важные мотивы", - сказал Илюмжинов.
Ранее Крамник сообщил, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарной комиссии FIDE о своей дисквалификации. В начале июля россиянина дисквалифицировали на один год за публичные обвинения в адрес ныне покойного американского шахматиста Даниэля Народицкого. Решение также предусматривает еще один год дисквалификации условно.