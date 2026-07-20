Песков высоко оценил результаты российских шахматистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков сообщил, что российские шахматисты демонстрируют высочайшие результаты на международных соревнованиях.
- Путин поздравил российских шахматистов по случаю Международного дня шахмат.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские шахматисты демонстрируют высочайшие результаты на международных соревнованиях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня президент (РФ Владимир Путин - ред.) поздравил российских шахматистов по случаю Международного дня шахмат. Вы знаете, что российские шахматисты продолжают выступать и на внутрироссийских соревнованиях, и на международных. Демонстрируют высочайшие результаты, тем самым продолжая вносить вклад в развитие российской отечественной шахматной школы", - сказал Песков журналистам.
Ранее Путин поздравил шахматистов и тренеров с Международным днем шахмат, выразив гордость за богатую историю, традиции отечественной шахматной школы, а также легендарных победителей и чемпионов.