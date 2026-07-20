Рейтинг@Mail.ru
Песков высоко оценил результаты российских шахматистов - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 20.07.2026 (обновлено: 12:38 20.07.2026)
Песков высоко оценил результаты российских шахматистов

Песков: шахматисты РФ показывают высочайшие результаты

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШахматы
Шахматы - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Шахматы. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков сообщил, что российские шахматисты демонстрируют высочайшие результаты на международных соревнованиях.
  • Путин поздравил российских шахматистов по случаю Международного дня шахмат.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские шахматисты демонстрируют высочайшие результаты на международных соревнованиях, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня президент (РФ Владимир Путин - ред.) поздравил российских шахматистов по случаю Международного дня шахмат. Вы знаете, что российские шахматисты продолжают выступать и на внутрироссийских соревнованиях, и на международных. Демонстрируют высочайшие результаты, тем самым продолжая вносить вклад в развитие российской отечественной шахматной школы", - сказал Песков журналистам.
Ранее Путин поздравил шахматистов и тренеров с Международным днем шахмат, выразив гордость за богатую историю, традиции отечественной шахматной школы, а также легендарных победителей и чемпионов.
Фестиваль День шахмат в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Фестиваль "День шахмат" пройдет 20 июля на "ВТБ Арене" в Москве
17 июля, 18:12
 
СпортШахматыДмитрий ПесковВладимир Путин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Испания
    Аргентина
    1
    0
  • Теннис
    Отменен
    П. Кудерметова
    А. Корнеева
  • Футбол
    Завершен
    Ротор
    СКА-Хабаровск
    1
    0
  • Футбол
    21.07 21:30
    Уолсолл
    Астон Вилла
  • Футбол
    21.07 22:00
    Ларн
    Црвена Звезда
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала