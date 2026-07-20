В Севастополе отражают атаку ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, сбиты два БПЛА.
- По предварительной информации, пострадавших нет.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбиты два БПЛА, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито два БПЛА в Балаклавском районе. По предварительной информации никто из людей не пострадал", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
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