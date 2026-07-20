Роднина назвала помолвку Щербаковой в 22 года нормальным событием

"Дай бог, чтобы у Ани и других девушек все успешно сложилось. И надо отдать им должное в том, что они достаточно смело идут по жизни: так, как это делали в спорте. Почему мы все время удивляемся и почему мы на Аню надели белый передничек школьной формы? Школьницы олимпийскими чемпионками не становятся: школьницы не по возрасту и положению, а по своему развитию и уму", - добавила собеседница агентства.