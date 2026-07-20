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Роднина назвала помолвку Щербаковой в 22 года нормальным событием - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Фигурное катание
 
18:43 20.07.2026 (обновлено: 18:47 20.07.2026)
Роднина назвала помолвку Щербаковой в 22 года нормальным событием

Роднина: Щербакова вправе принимать важные решения личного характера

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАнна Щербакова
Анна Щербакова - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Анна Щербакова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Щербакова является самостоятельным человеком и вправе принимать важные решения личного характера, заявила Роднина.
  • Она отметила, что фигуристки такого уровня рано стали чемпионками и прошли через колоссальную психологическую и физическую нагрузку.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина заявила РИА Новости, что победительница Игр 2022 года фигуристка Анна Щербакова уже является самостоятельным человеком и вправе принимать важные решения личного характера.
Щербакова, которой 22 года. в воскресенье сообщила о своей помолвке. Ее избранником стал 27-летний Артем Шакиров, ранее выступавший в Молодежной хоккейной лиге и завершивший карьеру в 2020 году. Спортсменка опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце в своем Telegram-канале с подписью "19.07.26".
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"Почему не ожидать такого решения от Ани, ведь ей 22 года, и она является самостоятельным человеком. И помолвка в таком возрасте – это абсолютно нормальное решение. Тем более, что все эти девочки – Аня, Саша (Трусова), Алина (Загитова), Камила (Валиева) рано стали чемпионками и рано вышли на международную арену и на публику. Они великие труженицы и к тому же все учатся. И когда кому-то они не нравятся, когда обсуждают какие-то их прыжки, то многие даже понятия не имеют, через какую колоссальную психологическую и физическую нагрузку прошли эти девушки", - сказала Роднина.
"Дай бог, чтобы у Ани и других девушек все успешно сложилось. И надо отдать им должное в том, что они достаточно смело идут по жизни: так, как это делали в спорте. Почему мы все время удивляемся и почему мы на Аню надели белый передничек школьной формы? Школьницы олимпийскими чемпионками не становятся: школьницы не по возрасту и положению, а по своему развитию и уму", - добавила собеседница агентства.
Щербакова является олимпийской чемпионкой 2022 года, чемпионкой мира (2021) и Европы (2022). Загитова – победительница Олимпиады 2018 года, Трусова (после замужества - Игнатова) – серебряный призер Игр 2022 года, Валиева на той же Олимпиаде стала чемпионкой в командном турнире, но позднее была дисквалифицирована за наличие в организме запрещенных веществ.
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