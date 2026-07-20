Щербакова шокировала помолвкой: что известно о женихе чемпионки

Анна Щербакова выходит замуж! У всех шокированных этой новостью есть уважительная причина сильно удивиться – олимпийская чемпионка держала в суперсекретности не только имя возлюбленного, но и сами отношения. РИА Новости рассказывает, как последняя свободная фигуристка из великой троицы Трусова-Щербакова-Косторная ответила "да".

Ляпнуть на эмоциях

Щербакова - серьезная, ответственная и вдумчивая. Это было известно с ее первых появлений еще на юниорских соревнованиях и выражалось во всем - от уверенной манеры держаться до выверенных слов в разговорах с журналистами. За всю карьеру не наберется ни одного случая, когда Анна ляпнула бы что-то на эмоциях или проявила неуважение к тренерам, соперницам и болельщикам/хейтерам.

Этот образ принцессы Монако даже не совсем образ - от личности Анны его, как карнавальную маску, не отлепить. Такой воспитали родители, такая она и есть - с выраженным самоконтролем и чувством такта. Сохранить подобные качества во взрывном мире фигурного катания - почти подвиг, и Щербаковой он удался.

Возможно, именно потому что изначально у нее не было выдающихся чемпионских данных, и даже тройные прыжки шли с трудом, родители Щербаковой не делали ставку исключительно на спорт. Кататься хотелось прежде всего ей самой, а папа и мама не позволяли забросить школу и саморазвитие. Так что дочь занималась с репетиторами, брала дополнительные уроки английского и с самых первых побед рассказывала, как откладывает призовые деньги на специальный накопительный счет.

"Я не трачу, а коплю. Пока у меня нет конкретной идеи, куда я их могу вложить. Родители помогают, в частности папа. Он рассказывает, куда выгоднее, как вкладывать деньги, чтобы они не просто лежали, а росли, работали. Я вкладываюсь в акции", – рассказала Щербакова в эфире программы "Вечерний Ургант".

Безрассудные поступки

При этом в вопросах, связанных непосредственно со спортом, ее можно назвать безрассудной. Если вспомнить, как выступала с температурой после тяжелой болезни на чемпионате России, как, будучи чисто внешне нежным цветком, убивалась о самые сложные четверные прыжки. И как продолжала тренировать их на фоне травмы и постоянных падений, чтобы в нужный момент - на Олимпиаде - все-таки чисто исполнить.

"Одно слово, которое описывает все произошедшее, - это преодоление. Для Ани это было преодоление и физического состояния, и морального. Для нас поступок Ани - геройский", - так оценивала победу своей ученицы на чемпионате России-2021 обычно сдержанная Этери Тутберидзе.

Долгое время казалось, что личная жизнь Щербакову не интересует. Александра Трусова рано начала говорить о семье и детях, Алена Косторная не особенно говорила, но делала. Щербакова же и словом, и поступками демонстрировала свой персональный порядок приоритетов, где на первом месте спорт и самореализация. И еще приватность.

"Для меня личное – это всегда личное, не хочу это напоказ выставлять и обсуждать. Но могу честно сказать, что находясь в спорте, соревнованиях – максимально не до этого было. Не к месту. Я человек, который 24 часа в сутки о фигурном катании думал", - заявила она в интервью Лауре Джугелия.

Когда в 2024 году в прессе всплыли фотографии Анны с футболистом "Нижнего Новгорода" Максимом Шнапцевым, она отреагировала резко - дала понять, что они с Максимом не только давно не общаются, но и серьезных отношений у них никогда не было. С тех пор никаких даже полунамеков на романтику в публичных социальных сетях Щербаковой было не найти. Даже тех косвенных знаков, по которым болельщики обычно определяют перемену в личном статусе - новых колец, отражений в очках, явно не женской руки рядом или многозначительных подписей к постам.

Опередила Загитову

И вот в день финала чемпионата мира по футболу, 19 июля, Анна все рассказала и показала - и помолвочное кольцо, и корзины цветов, и совместные дни рождения с отпусками. Даже на Олимпиаду-2026 в Милане, где Щербакова была в качестве зрителя, она, как вскрылось в воскресенье, приехала с молодым человеком. Ее женихом оказался бывший хоккеист 27-летний Артем Шакиров, игравший в Молодежной хоккейной лиге. По некоторым данным, он занимается бизнесом, с тех пор как в 2020 году завершил спортивную карьеру.

Любителям символизма понравится сочетание имен, начинающихся на первую букву алфавита, и даже фамилии на близкие друг другу Ш и Щ. В комментариях под постом пару поздравляют с помолвкой Косторная и Трусова, Евгения Медведева и Марк Кондратюк, и даже партнер Анны по "Ледниковому периоду" актер Константин Раскатов. Алина Загитова сделала репост и упомянула, что была свидетелем зарождения этой любви.

© Фото : Из личного архива Dasha Prada Алина Загитова © Фото : Из личного архива Dasha Prada Алина Загитова

К слову о Загитовой: она когда-то сказала, что будет держать свою личную жизнь в тайне вплоть до момента, пока все не станет действительно серьезно, буквально пока ей не оденут кольцо на палец.

"Я не хочу хайпить на отношениях, это вообще не моя история. Я считаю так: никто не будет знать, есть ли у меня отношения, и никто не будет знать, если их нет, естественно. Я об этом скажу только тогда, когда у меня на пальчике появится колечко. Когда я выйду замуж", - заявила Загитова в интервью Ляйсан Утяшевой.

Но не удержалась и все-таки рассекретилась, пусть и не до конца (от самой Алины имя избранника не звучало, а от комментариев СМИ по этому поводу она по-прежнему отказывается), до момента свадьбы.