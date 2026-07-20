Подаренный Трампу Катаром Air Force One отправят на доработку

ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что подаренный Катаром Air Force One будет направлен на доработку сроком около месяца.

В Белом доме при этом заявили, что новый Air Force One оснащен протоколами безопасности высокого уровня, которые обеспечивают безопасность президента.

В мае 2025 года королевская семья Катара подарила Трампу Boeing 747-8 стоимостью 400 миллионов долларов. Президент США принял подарок с целью переоборудовать в "борт номер один", хотя до сих пор продолжал летать на старом.