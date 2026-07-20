Подаренный Трампу Катаром Air Force One отправят на доработку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что подаренный Катаром самолет Air Force One будет направлен на доработку сроком около месяца.
- Новый самолет Air Force One, полученный в подарок от Катара, обладает меньшими возможностями по сравнению с прежним.
- В Белом доме заявили, что новый Air Force One оснащен протоколами безопасности высокого уровня, которые обеспечивают безопасность президента.
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что подаренный Катаром Air Force One будет направлен на доработку сроком около месяца.
"У него много возможностей, но, насколько я понимаю, примерно через месяц или около того его отправят, чтобы довести (его возможности - ред.) до максимума. То есть они его отправят, и его доведут до максимума. Это займет около месяца", - сказал Трамп журналистам.
Ранее Трамп прилетел в Турцию для участия в саммите НАТО на новом самолете, однако вылетел из Анкары на старом, при этом в Британии пересел обратно на новый. Как писала газета New York Times со ссылкой на источники, новый самолет Трампа Air Force One, полученный в подарок от Катара, обладает меньшими возможностями по сравнению с прежним. По данным газеты, старый самолет, возможно, был оснащен системой, предназначенной для ослепления приближающейся зенитной ракеты. Информации об оснащении такой системой нового борта нет.
В Белом доме при этом заявили, что новый Air Force One оснащен протоколами безопасности высокого уровня, которые обеспечивают безопасность президента.
В мае 2025 года королевская семья Катара подарила Трампу Boeing 747-8 стоимостью 400 миллионов долларов. Президент США принял подарок с целью переоборудовать в "борт номер один", хотя до сих пор продолжал летать на старом.