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В Британии считают, что Россия защищена от потенциальной мировой рецессии - РИА Новости, 20.07.2026
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22:13 20.07.2026
В Британии считают, что Россия защищена от потенциальной мировой рецессии

Экс-коммодор ВМС Британии: РФ надежно защищена от потенциальной мировой рецессии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший коммодор Королевского военно-морского флота Стив Джерми заявил, что осенью может начаться серьезная рецессия, которая в новом году может перерасти в спад.
  • По его мнению, Россия окажется наиболее защищенной страной в условиях масштабного экономического кризиса благодаря своей самодостаточности.
ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Россия окажется наиболее защищенной страной в условиях масштабного экономического кризиса, который может начаться в мире уже этой осенью, заявил бывший коммодор Королевского военно-морского флота Стив Джерми.
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"Я ожидаю и прогнозирую, что осенью нас ждет серьезная рецессия, которая в новом году может перерасти в спад. Где именно в мире проявится эта рецессия - открытый вопрос. Я имею в виду, что страна, которая больше всего от нее защищена - о, сюрприз! - это Россия", - сказал Джерми в подкасте журналиста Такера Карлсона. По его словам, Россия является самодостаточной державой.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости заявил, что европейская экономика находится на грани рецессии, поскольку зависимость лидеров стран Европы от США заставляет их действовать в ущерб собственным национальным интересам.
По оценкам МВФ, рост российской экономики в 2026 и 2027 годах останется на уровне 1,1%, при этом одним из факторов поддержки станут возросшие экспортные доходы, обеспеченные удорожанием сырьевых товаров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
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