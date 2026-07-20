В Британии считают, что Россия защищена от потенциальной мировой рецессии

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"Я ожидаю и прогнозирую, что осенью нас ждет серьезная рецессия, которая в новом году может перерасти в спад. Где именно в мире проявится эта рецессия - открытый вопрос. Я имею в виду, что страна, которая больше всего от нее защищена - о, сюрприз! - это Россия", - сказал Джерми в подкасте журналиста Такера Карлсона. По его словам, Россия является самодостаточной державой.