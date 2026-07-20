Россия в первом полугодии поставила в Китай более 3,5 миллиона тонн СПГ

ПЕКИН, 20 июл - РИА Новости. Россия в первом полугодии 2026 года поставила в Китай 3,593 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 27,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года, подсчитало РИА Новости на основании данных главного таможенного управления КНР.

Россия по итогам 2025 года поставила в Китай рекордные 9,799 миллиона тонн сжиженного природного газа, что на 18,3% больше, чем в 2024 году, и в 51 раз больше, чем в 2015 году.