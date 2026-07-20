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Россия в первом полугодии поставила в Китай более 3,5 миллиона тонн СПГ - РИА Новости, 20.07.2026
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05:49 20.07.2026 (обновлено: 06:35 20.07.2026)
Россия в первом полугодии поставила в Китай более 3,5 миллиона тонн СПГ

Россия в первом полугодии поставила в Китай СПГ на 1,811 миллиарда долларов

© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn FawcettТанкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit
Танкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn Fawcett
Танкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В первом полугодии 2026 года Россия поставила в Китай 3,593 миллиона тонн сжиженного природного газа, что на 27,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
  • Закупка СПГ в России за первые шесть месяцев 2026 года обошлась Китаю в 1,811 миллиарда долларов, что на 8,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
ПЕКИН, 20 июл - РИА Новости. Россия в первом полугодии 2026 года поставила в Китай 3,593 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 27,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года, подсчитало РИА Новости на основании данных главного таможенного управления КНР.
В стоимостном выражении закупка СПГ в России за первые шесть месяцев 2026 года обошлась Китаю в сумму 1,811 миллиарда долларов, и это снижение на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда Китай заплатил за 2,812 миллиона тонн российского СПГ 1,673 миллиарда долларов.
Россия по итогам 2025 года поставила в Китай рекордные 9,799 миллиона тонн сжиженного природного газа, что на 18,3% больше, чем в 2024 году, и в 51 раз больше, чем в 2015 году.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
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