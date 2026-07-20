Россия в первом полугодии поставила в Китай более 3,5 миллиона тонн СПГ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В первом полугодии 2026 года Россия поставила в Китай 3,593 миллиона тонн сжиженного природного газа, что на 27,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
- Закупка СПГ в России за первые шесть месяцев 2026 года обошлась Китаю в 1,811 миллиарда долларов, что на 8,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
ПЕКИН, 20 июл - РИА Новости. Россия в первом полугодии 2026 года поставила в Китай 3,593 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 27,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года, подсчитало РИА Новости на основании данных главного таможенного управления КНР.
Россия по итогам 2025 года поставила в Китай рекордные 9,799 миллиона тонн сжиженного природного газа, что на 18,3% больше, чем в 2024 году, и в 51 раз больше, чем в 2015 году.
Китай зарабатывает сверхприбыли на российском СПГ
3 апреля, 08:00