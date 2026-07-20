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Россия готова дать площадку для диалога иранцев и арабов, заявили в МИД - РИА Новости, 20.07.2026
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00:04 20.07.2026
Россия готова дать площадку для диалога иранцев и арабов, заявили в МИД

Алимов: Россия готова содействовать урегулированию между Ираном и арабами

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий между иранцами и арабами и предоставить площадку для их диалога.
  • Россия поддерживает плотные контакты со всеми заинтересованными сторонами, включая Исламабад, Эр-Рияд и Анкару.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия готова содействовать урегулированию между иранцами и арабами, будет рада предоставить площадку для их диалога, но не намерена навязываться, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.
"Готовы содействовать мирному урегулированию разногласий как между США и Ираном, так и между иранцами и арабами. Будем рады предоставить площадку для арабо-иранского диалога, но навязываться не намерены", - сказал "Известиям" Алимов.
Россия поддерживает плотные контакты со всеми заинтересованными сторонами, включая Исламабад, Эр-Рияд, а также Анкару, указал Алимов.
"Знаем, что усилия по возвращению сторон к переговорам продолжаются", - добавил он.
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