Россия готова дать площадку для диалога иранцев и арабов, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий между иранцами и арабами и предоставить площадку для их диалога.
- Россия поддерживает плотные контакты со всеми заинтересованными сторонами, включая Исламабад, Эр-Рияд и Анкару.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия готова содействовать урегулированию между иранцами и арабами, будет рада предоставить площадку для их диалога, но не намерена навязываться, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.
Россия поддерживает плотные контакты со всеми заинтересованными сторонами, включая Исламабад, Эр-Рияд, а также Анкару, указал Алимов.
"Знаем, что усилия по возвращению сторон к переговорам продолжаются", - добавил он.