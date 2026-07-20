Россия готова дать площадку для диалога иранцев и арабов, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия готова содействовать мирному урегулированию разногласий между иранцами и арабами и предоставить площадку для их диалога.

Россия поддерживает плотные контакты со всеми заинтересованными сторонами, включая Исламабад, Эр-Рияд и Анкару.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия готова содействовать урегулированию между иранцами и арабами, будет рада предоставить площадку для их диалога, но не намерена навязываться, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.

"Готовы содействовать мирному урегулированию разногласий как между США Ираном , так и между иранцами и арабами. Будем рады предоставить площадку для арабо-иранского диалога, но навязываться не намерены", - сказал "Известиям" Алимов.

Россия поддерживает плотные контакты со всеми заинтересованными сторонами, включая Исламабад, Эр-Рияд, а также Анкару, указал Алимов.