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Росгвардейцы спасли нетрезвого петербуржца, прыгнувшего в Неву - РИА Новости, 20.07.2026
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18:43 20.07.2026
Росгвардейцы спасли нетрезвого петербуржца, прыгнувшего в Неву

Росгвардейцы спасли нетрезвого петербуржца, прыгнувшего в Неву после ссоры

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росгвардейцы спасли мужчину, который прыгнул в Неву в районе Свердловской набережной в Санкт-Петербурге.
  • Мужчина находился в нетрезвом виде и в шоковом состоянии, он спрыгнул в реку после ссоры с девушкой.
  • Пострадавшего доставили на базу Росгвардии, где оказали первую помощь и вызвали скорую, после чего он был госпитализирован.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Росгвардейцы спасли мужчину, который, будучи в нетрезвом виде, прыгнул в Неву в районе Свердловской набережной в Санкт-Петербурге после того, как поссорился со своей девушкой, сообщил региональный главк Росгвардии.
Согласно Telegram-каналу ведомства, около двух часов ночи 19 июля экипаж служебного катера Росгвардии получил от прогулочных теплоходов сообщение о человеке за бортом в Неве в районе Свердловской набережной.
Отмечается, что на месте происшествия сотрудники Росгвардии обнаружили в воде мужчину в шоковом состоянии, который находился в опасной близости к проходившему речному транспорту.
"Его извлекли из воды и доставили на базу расположения моторизованной роты (на катерах) ОМОН "Балтика", где предоставили сухую одежду, напоили горячим чаем и вызвали скорую помощь", – рассказали в главном управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как пояснил 37-летний пострадавший, будучи в нетрезвом виде, он поссорился со своей девушкой во время прогулки и спрыгнул в реку, где стал тонуть.
Прибывшие медики оказали мужчине первую помощь, после чего он был госпитализирован, добавили в Росгвардии.
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