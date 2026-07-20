Руководству водоканала в городе Тайга предъявили обвинение

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководству водоканала города Тайга предъявили обвинение в обеспечении горожан водой с многократно превышенной нормой вредных химических веществ.

В период с декабря 2025 года по январь 2026 года работники коммерческой организации организовали подачу населению холодной воды, непригодной для употребления в пищу.

Следствием проведены обыски по месту работы и жительства обвиняемых, а также другие следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы.

БАРНАУЛ, 20 июл - РИА Новости. Руководству водоканала кемеровского города Тайга предъявили обвинение в обеспечении горожан водой, концентрация вредных химических веществ в которой многократно превышала нормы, сообщили РИА Новости в СУСК по региону.

"Следователем СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу предъявлено обвинение директору, техническому директору и заместителю технического директора коммерческой организации. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 237 УК РФ (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей), п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении СУСК.

По версии следствия, в период с декабря 2025 года по январь 2026 года работники коммерческой организации организовали подачу населению Тайгинского городского округа холодной воды, не пригодной для употребления в пищу и представляющей опасность для здоровья потребителей.

"Кроме того, они скрыли от населения информацию о том, что концентрация вредных химических веществ в водопроводной воде существенно превышала допустимые нормы. Следователем СК России допрошены свидетели, специалисты, при поддержке ФСБ проведены обыски по месту работы и жительства обвиняемых, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - отмечают в ведомстве.