Объявлены финалисты первого этапа премии "Лучшая корпоративная книга-2026"

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В понедельник объявлен список финалистов первого этапа премии "Лучшая корпоративная книга-2026", число заявок из компаний и регионов России выросло практически в два раза и составило 90, сообщают организаторы премии.

В конкурсе представлены корпоративные книги государственных и коммерческих организаций разных отраслей – от металлургии, энергетики, транспорта и других промышленных сфер до финансового сектора, образования и культуры.

В шорт‑лист 2026 года вошло 65 книг, заявленных в одной или сразу нескольких из 19 номинаций. Это издания по истории компании и отрасли, юбилейные книги и монографии основателей бизнеса, корпоративные учебники, а также отчеты по социальным проектам и устойчивому развитию.

Среди новых номинаций этого сезона особое внимание участников привлекли "Лучший каталог" и "Лучший фотоальбом". Самой популярной остается номинация "Лучшая детская корпоративная книга". Эти издания ориентированы на детей сотрудников и их родителей. Среди них – познавательные книги о профессиях, современных индустриях и технологиях, а также художественные истории и сказки, связанные с деятельностью компаний.

Большинство заявок представляют издания 2025-2026 годов. Тиражи варьируются от 100 до 13 тысяч экземпляров. Многие книги находят читателя не только во внутреннем контуре компании, но и за его пределами: распространяются по внешним партнерским каналам и в книжных магазинах.

"Премия “Лучшая корпоративная книга” переводит корпоративные издания из вспомогательного формата в стратегический инструмент. Сегодня такие книги формируют культурный код компании, укрепляют репутацию и становятся точкой контакта с сотрудниками, клиентами и партнерами. В этом их особая сила – работать одновременно на внутреннюю культуру и внешний образ бренда", – отметил управляющий партнер "МедиаЛайн", председатель оргкомитета премии Константин Юшин, его слова приводит пресс-служба.