Белгородская область получит 5,4 миллиарда рублей на поддержку ЖКХ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство выделит Белгородской области 5,4 миллиарда рублей на поддержку жилищно-коммунального хозяйства.
- Средства будут направлены на приобретение, установку и подключение к сетям теплоснабжения нескольких десятков котельных.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство РФ направит Белгородской области 5,4 миллиарда рублей на поддержку жилищно-коммунального хозяйства, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава российского правительства подчеркнул, что в приграничных регионах России необходимо создавать условия, чтобы люди имели возможность воссоздать все, что было на их земле, и двигаться дальше. Эти субъекты находятся в непростой ситуации, и правительство оказывает необходимую помощь для обеспечения деятельности предприятий, работы базовой инфраструктуры - в первую очередь топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов.
"Сегодня направим в Белгородскую область около 5 миллиардов 400 миллионов рублей для приобретения нескольких десятков котельных, их установки подключения к сетям теплоснабжения", - сказал Мишустин во время совещания с вице-премьерами РФ.
Он спросил вице-премьера РФ Марата Хуснуллина держать этот вопрос на личном контроле и проследить, чтобы средства были своевременно доведены до региона, а все работы оперативно выполнены.