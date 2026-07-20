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Пожар на Страстном бульваре в Москве потушили - РИА Новости, 20.07.2026
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20:13 20.07.2026
Пожар на Страстном бульваре в Москве потушили

МЧС: пожар на крыше жилого дома на Страстном бульваре в Москве полностью потушен

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПожар на крыше жилого дома на Страстном бульваре в центре Москвы
Пожар на крыше жилого дома на Страстном бульваре в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Пожар на крыше жилого дома на Страстном бульваре в центре Москвы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар на крыше восьмиэтажного жилого дома на Страстном бульваре в Москве полностью ликвидирован.
  • Площадь пожара достигала 400 квадратных метров, причину установят дознаватели МЧС России.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пожар на Страстном бульваре в Москве полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
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"Пожар на Страстном бульваре полностью ликвидирован. Причину установят дознаватели МЧС России", - говорится в сообщении пресс-службы.

Пожар произошел на крыше восьмиэтажного жилого дома на Страстном бульваре, где загорелись строительные материалы, сообщал ранее РИА Новости представитель экстренных служб. По информации МЧС, площадь пожара достигала 400 квадратных метров.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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