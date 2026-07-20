Пожар на Страстном бульваре в Москве потушили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар на крыше восьмиэтажного жилого дома на Страстном бульваре в Москве полностью ликвидирован.
- Площадь пожара достигала 400 квадратных метров, причину установят дознаватели МЧС России.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пожар на Страстном бульваре в Москве полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
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"Пожар на Страстном бульваре полностью ликвидирован. Причину установят дознаватели МЧС России", - говорится в сообщении пресс-службы.
Пожар произошел на крыше восьмиэтажного жилого дома на Страстном бульваре, где загорелись строительные материалы, сообщал ранее РИА Новости представитель экстренных служб. По информации МЧС, площадь пожара достигала 400 квадратных метров.
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24 декабря 2025, 22:09