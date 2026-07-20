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Пожар в жилом доме на Страстном бульваре в Москве локализовали - РИА Новости, 20.07.2026
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18:19 20.07.2026 (обновлено: 18:26 20.07.2026)
Пожар в жилом доме на Страстном бульваре в Москве локализовали

МЧС сообщило, что пожар в ЖК на Страстном бульваре в центре Москве локализовали

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПожар на крыше жилого дома на Страстном бульваре в центре Москвы
Пожар на крыше жилого дома на Страстном бульваре в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Пожар на крыше жилого дома на Страстном бульваре в центре Москвы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар на крыше восьмиэтажного жилого дома на Страстном бульваре в Москве локализован.
  • Площадь пожара возросла до 400 квадратных метров.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пожар в жилом доме на Страстном бульваре в Москве локализован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
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"Принятыми мерами пожар на Страстном бульваре локализован", - говорится в сообщении пресс-службы.

Пожар произошел на крыше восьмиэтажного жилого дома на Страстном бульваре, где загорелись строительные материалы, сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб. По информации МЧС, площадь пожара возросла до 400 квадратных метров.
Пожар на крыше жилого дома на Страстном бульваре в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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