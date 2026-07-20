Очевидица рассказала, как эвакуировались жители загоревшегося в Москве ЖК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В жилом комплексе "На Страстном бульваре" в центре Москвы произошел пожар, площадь которого возросла до 400 квадратных метров.
- Сигнализация сработала, и жильцы самостоятельно эвакуировались из здания.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сигнализация сработала в загоревшемся жилом комплексе "На Страстном бульваре" в центре Москвы, после чего жильцы самостоятельно эвакуировались из здания, рассказала РИА Новости очевидица.
Пожар произошел на крыше восьмиэтажного жилого дома на Страстном бульваре, где загорелись строительные материалы, сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб. По информации МЧС, площадь пожара возросла до 400 "квадратов".
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"Эвакуировались сами, самостоятельно. (Сигнализация – ред.) оповестила, и сами все спускались", - сказала собеседница агентства.
Как передает корреспондент РИА Новости, сотрудники МЧС тушат пожар с помощью спецтехники. На месте дежурят сотрудники полиции и скорой помощи.
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