Площадь пожара в жилом доме в центре Москвы достигла 200 квадратных метров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Площадь пожара на кровле восьмиэтажного жилого дома на Страстном бульваре в Москве достигла 200 квадратных метров.
- Из горящего здания эвакуировали 20 человек.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Площадь пожара на кровле восьмиэтажного жилого дома на Страстном бульваре в центре Москвы достигла 200 квадратных метров, из горящего здания эвакуировали 20 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Пожар возник по адресу: Страстной бульвар, дом 10, корпус 1. До прибытия пожарно-спасательных подразделений жильцы самостоятельно покинули горящее здание.
"Происходит загорание на мансардном этаже и кровле здания. Предварительная площадь пожара 200 квадратных метров. Из здания эвакуировано 20 человек", - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлечено более 100 человек и 30 единиц техники, в том числе подъемные механизмы.