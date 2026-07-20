Площадь пожара в жилом доме в центре Москвы достигла 200 квадратных метров

Краткий пересказ от РИА ИИ Площадь пожара на кровле восьмиэтажного жилого дома на Страстном бульваре в Москве достигла 200 квадратных метров.

Из горящего здания эвакуировали 20 человек.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Площадь пожара на кровле восьмиэтажного жилого дома на Страстном бульваре в центре Москвы достигла 200 квадратных метров, из горящего здания эвакуировали 20 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Пожар возник по адресу: Страстной бульвар, дом 10, корпус 1. До прибытия пожарно-спасательных подразделений жильцы самостоятельно покинули горящее здание.

"Происходит загорание на мансардном этаже и кровле здания. Предварительная площадь пожара 200 квадратных метров. Из здания эвакуировано 20 человек", - говорится в сообщении.