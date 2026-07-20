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Площадь пожара в жилом доме в центре Москвы достигла 200 квадратных метров - РИА Новости, 20.07.2026
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14:33 20.07.2026 (обновлено: 14:48 20.07.2026)
Площадь пожара в жилом доме в центре Москвы достигла 200 квадратных метров

Площадь пожара в доме на Страстном бульваре в Москве достигла 200 квадратов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПожар в центре Москвы
Пожар в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пожар в центре Москвы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Площадь пожара на кровле восьмиэтажного жилого дома на Страстном бульваре в Москве достигла 200 квадратных метров.
  • Из горящего здания эвакуировали 20 человек.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Площадь пожара на кровле восьмиэтажного жилого дома на Страстном бульваре в центре Москвы достигла 200 квадратных метров, из горящего здания эвакуировали 20 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Пожар возник по адресу: Страстной бульвар, дом 10, корпус 1. До прибытия пожарно-спасательных подразделений жильцы самостоятельно покинули горящее здание.
"Происходит загорание на мансардном этаже и кровле здания. Предварительная площадь пожара 200 квадратных метров. Из здания эвакуировано 20 человек", - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлечено более 100 человек и 30 единиц техники, в том числе подъемные механизмы.
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