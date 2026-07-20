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В Ставрополе локализовали пожар в промзоне после атаки БПЛА - РИА Новости, 20.07.2026
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10:36 20.07.2026 (обновлено: 11:06 20.07.2026)
В Ставрополе локализовали пожар в промзоне после атаки БПЛА

Владимиров: пожар в промзоне Ставрополя после атаки БПЛА локализовали

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В промзоне хутора Вязники Шпаковского округа и на севере Ставрополя возникли возгорания из-за атаки украинских БПЛА.
  • Пожар в Ставрополе локализован, возгорание в Шпаковском округе продолжают ликвидировать.
НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Пожар в промзоне Ставрополя после атаки БПЛА локализован, возгорание в Шпаковском округе края продолжают ликвидировать, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
В воскресенье Владимиров сообщил, что два очага возгорания возникли в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа из-за атаки украинских БПЛА. Позже возгорание также было зафиксировано в промзоне на севере Ставрополя. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
"Наши пожарные ликвидируют возгорания в промзонах хутора Вязники Шпаковского округа и в Ставрополе. В краевом центре горение локализовано", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
Он поблагодарил пожарных за работу и пожелал им скорее завершить выполнение задачи.
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