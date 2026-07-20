В Ставрополе локализовали пожар в промзоне после атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В промзоне хутора Вязники Шпаковского округа и на севере Ставрополя возникли возгорания из-за атаки украинских БПЛА.
- Пожар в Ставрополе локализован, возгорание в Шпаковском округе продолжают ликвидировать.
НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Пожар в промзоне Ставрополя после атаки БПЛА локализован, возгорание в Шпаковском округе края продолжают ликвидировать, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
В воскресенье Владимиров сообщил, что два очага возгорания возникли в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа из-за атаки украинских БПЛА. Позже возгорание также было зафиксировано в промзоне на севере Ставрополя. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
"Наши пожарные ликвидируют возгорания в промзонах хутора Вязники Шпаковского округа и в Ставрополе. В краевом центре горение локализовано", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
Он поблагодарил пожарных за работу и пожелал им скорее завершить выполнение задачи.