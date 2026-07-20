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Памфилова рассказала о формировании избирательных участков за рубежом - РИА Новости, 20.07.2026
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19:38 20.07.2026
Памфилова рассказала о формировании избирательных участков за рубежом

Памфилова: в 152 странах планируется создать более 300 избирательных участков

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для голосования соотечественников на выборах депутатов Государственной думы планируется образовать немногим более 300 участков в 152 странах.
  • Еще 7 избирательных участков будут образованы на территории города Байконур в Казахстане.
  • Избирателям, которые в дни выборов будут находиться за границей, необходимо перед отъездом воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» и подать заявление о голосовании по месту нахождения.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Немногим более 300 участков в 152 странах планируется образовать для голосования соотечественников на выборах депутатов Государственной думы, сообщила в интервью РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Пока сложно назвать точное количество участков за пределами России – сейчас вопрос образования таких участков находится в стадии решения. По данным МИД России, которыми мы располагаем на сегодняшний день, планируется образовать немногим более трехсот участков в 152 странах", - рассказала она.
Памфилова уточнила, что еще 7 избирательных участков образованы на территории города Байконур в Казахстане.
Глава ЦИК отметила, что решение о формировании избирательных участков за рубежом будет приниматься с учетом ситуации в каждой конкретной стране и будет зависеть от количества граждан России, проживающих или временно находящихся в иностранных государствах, но приоритетом при решении этого вопроса выступает безопасность всех участников избирательного процесса.
"В некоторых странах сентябрь – это "бархатный" сезон, и там обычно в туристических поездках бывает много наших соотечественников. Надеюсь, что на отдыхе они не забудут про день голосования и обязательно примут участие в выборах", - сказала она.
Памфилова напомнила, что избирателям, которые в дни выборов будут находиться за границей, необходимо перед отъездом воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель" и подать заявление о голосовании по месту нахождения, открепившись со своего участка по месту регистрации.
"Вся информация об избирательных участках за рубежом, их местонахождении, о датах и времени проведения голосования, в том числе досрочного, будет размещена на нашем сайте в специальном разделе, а также на сайтах соответствующих российских дипломатических представительств и консульских учреждений", - добавила она.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.
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ПолитикаРоссияБайконур (город)КазахстанЭлла ПамфиловаВладимир Путин
 
 
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