Памфилова рассказала о формировании избирательных участков за рубежом

Краткий пересказ от РИА ИИ Для голосования соотечественников на выборах депутатов Государственной думы планируется образовать немногим более 300 участков в 152 странах.

Еще 7 избирательных участков будут образованы на территории города Байконур в Казахстане.

Избирателям, которые в дни выборов будут находиться за границей, необходимо перед отъездом воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» и подать заявление о голосовании по месту нахождения.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Немногим более 300 участков в 152 странах планируется образовать для голосования соотечественников на выборах депутатов Государственной думы, сообщила в интервью РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

"Пока сложно назвать точное количество участков за пределами России – сейчас вопрос образования таких участков находится в стадии решения. По данным МИД России, которыми мы располагаем на сегодняшний день, планируется образовать немногим более трехсот участков в 152 странах", - рассказала она.

Памфилова уточнила, что еще 7 избирательных участков образованы на территории города Байконур в Казахстане.

Глава ЦИК отметила, что решение о формировании избирательных участков за рубежом будет приниматься с учетом ситуации в каждой конкретной стране и будет зависеть от количества граждан России, проживающих или временно находящихся в иностранных государствах, но приоритетом при решении этого вопроса выступает безопасность всех участников избирательного процесса.

"В некоторых странах сентябрь – это "бархатный" сезон, и там обычно в туристических поездках бывает много наших соотечественников. Надеюсь, что на отдыхе они не забудут про день голосования и обязательно примут участие в выборах", - сказала она.

Памфилова напомнила, что избирателям, которые в дни выборов будут находиться за границей, необходимо перед отъездом воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель" и подать заявление о голосовании по месту нахождения, открепившись со своего участка по месту регистрации.

"Вся информация об избирательных участках за рубежом, их местонахождении, о датах и времени проведения голосования, в том числе досрочного, будет размещена на нашем сайте в специальном разделе, а также на сайтах соответствующих российских дипломатических представительств и консульских учреждений", - добавила она.