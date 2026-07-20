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Бернем рассказал, кому первому позвонит после своего назначения - РИА Новости, 20.07.2026
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15:30 20.07.2026 (обновлено: 15:46 20.07.2026)
Бернем рассказал, кому первому позвонит после своего назначения

Бернем в первую очередь позвонит Трампу и Зеленскому

© REUTERS / Henry NichollsЭнди Бернем
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© REUTERS / Henry Nicholls
Энди Бернем. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый премьер Британии Энди Бернем заявил, что в качестве первых международных звонков Трампу и Зеленскому.
  • Он подчеркнул, что своим звонком Зеленскому ясно даст понять, что в отношении Украины ничего не изменилось.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Новый премьер Британии Энди Бернем заявил, что в качестве первых международных звонков позвонит президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому.
Журналистка спросила, кому первому позвонит Бернем - Трампу или Зеленскому.
"Это будут мои первые звонки. Я ясно дам понять сегодня президенту Зеленскому, что ничего не изменилось", - сказал он в интервью журналистам, которое транслировал Sky News.
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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