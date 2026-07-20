Бернем рассказал, кому первому позвонит после своего назначения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый премьер Британии Энди Бернем заявил, что в качестве первых международных звонков Трампу и Зеленскому.
- Он подчеркнул, что своим звонком Зеленскому ясно даст понять, что в отношении Украины ничего не изменилось.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Новый премьер Британии Энди Бернем заявил, что в качестве первых международных звонков позвонит президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому.
"Это будут мои первые звонки. Я ясно дам понять сегодня президенту Зеленскому, что ничего не изменилось", - сказал он в интервью журналистам, которое транслировал Sky News.