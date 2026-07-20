Подросток погиб при обрушении фонтана в ходе празднования победы на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ В испанской провинции Саламанка произошло обрушение фонтана во время празднования победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу, в результате чего один подросток погиб и трое получили ранения.

Испания победила Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время в финале чемпионата мира.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Один подросток погиб и трое получил ранение в результате обрушения фонтана в испанской провинции Саламанка во время празднования победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу, передает агентство Europa Press со ссылкой на источники в полиции.

По данным агентства, молодые люди, воодушевленные триумфом сборной, в ночь на понедельник собрались у фонтана в городе Сьюдад-Родриго. Как сообщается, часть конструкции обрушилась, и один из камней упал на 13-летнего подростка. Он погиб несмотря на попытки оказать ему помощь.

Еще трое молодых людей получили травмы и находятся в тяжелом состоянии.