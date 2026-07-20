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Подросток погиб при обрушении фонтана в ходе празднования победы на ЧМ - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Футбол
 
10:19 20.07.2026 (обновлено: 12:40 20.07.2026)
Подросток погиб при обрушении фонтана в ходе празднования победы на ЧМ

В Испании подросток погиб при обрушении фонтана в ходе празднования победы на ЧМ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В испанской провинции Саламанка произошло обрушение фонтана во время празднования победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу, в результате чего один подросток погиб и трое получили ранения.
  • Испания победила Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время в финале чемпионата мира.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Один подросток погиб и трое получил ранение в результате обрушения фонтана в испанской провинции Саламанка во время празднования победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу, передает агентство Europa Press со ссылкой на источники в полиции.
По данным агентства, молодые люди, воодушевленные триумфом сборной, в ночь на понедельник собрались у фонтана в городе Сьюдад-Родриго. Как сообщается, часть конструкции обрушилась, и один из камней упал на 13-летнего подростка. Он погиб несмотря на попытки оказать ему помощь.
Еще трое молодых людей получили травмы и находятся в тяжелом состоянии.
Испания победила на чемпионате мира, обыграв в финале Аргентину 1:0 в дополнительное время.
 
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