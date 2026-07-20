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В Подмосковье родились дети с редкими именами Мерседес и Залотой - РИА Новости, 20.07.2026
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16:37 20.07.2026
В Подмосковье родились дети с редкими именами Мерседес и Залотой

В Подмосковье родились дети с редкими именами Мерседес, Наоми, Залотой и Евсевий

© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Подмосковье с начала года зарегистрировано рождение более 51,5% мальчиков.
  • Среди редких имен, которые дали детям, — Мерседес, Наоми, Залотой и Евсевий.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Дети с редкими именами Мерседес, Наоми, Залотой и Евсевий родились в Подмосковье с начала года, сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
"С начала года в Подмосковье зарегистрировано рождение более 51,5% мальчиков. Среди новорожденных мужского пола лидируют имена Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Девочек рождается меньше, но их имена не менее разнообразны: в топе — классические и древнерусские варианты, а также редкие и современные, например, Мерседес, Александрита и Наоми", - сказал Кирюхин, слова которого приводятся пресс-службой минсоцразвития региона.
В ведомстве уточнили, что среди мужских имен встречаются и редкие, такие как Залотой, Евсевий, Никодим, Спиридон и Гектор. Родители же девочек чаще обращаются к древнерусским традициям — Матрена, Февронья, Агафья, Берегиня.
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