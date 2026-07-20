В Подмосковье родились дети с редкими именами Мерседес и Залотой

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Дети с редкими именами Мерседес, Наоми, Залотой и Евсевий родились в Подмосковье с начала года, сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

В ведомстве уточнили, что среди мужских имен встречаются и редкие, такие как Залотой, Евсевий, Никодим, Спиридон и Гектор. Родители же девочек чаще обращаются к древнерусским традициям — Матрена, Февронья, Агафья, Берегиня.