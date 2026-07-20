Лучшая фигуристка России покинула Тутберидзе: почему сорвалась Петросян

Лучшая фигуристка России последних лет покинула группу Этери Тутберидзе. Откуда взялась эта сенсация? РИА Новости рассказывает о причинах расставания блестящей спортсменки с легендарным штабом.

Никто не знал?

Источники РИА Новости сходятся во мнении, что уход Петросян от Тутберидзе не был подготовленным и заранее спланированным. Фигуристы на катке центра фигурного катания не знали, что трехкратная чемпионка России уйдет из группы, – по информации РИА Новости, подавляющее большинство членов команды узнало о новостях из СМИ и социальных сетей.

При этом некоторые изменения в статусе Петросян зрели, причем довольно давно. Собеседники агентства подчеркивают, что в какой-то момент стало очевидно, что только большие призовые смогут замотивировать фигуристку продолжать соревноваться, по крайней мере в прежнем режиме. Первая половина межсезонья прошла в борьбе с последствиями повреждения бедра – и восстановительный процесс, судя по всему, продолжается до сих пор. За два месяца до контрольных прокатов (и за месяц-полтора до первых международных "Челленджеров") фигуристка посещала одну-две тренировки в неделю – и в этом, как говорят знающие люди, находят отражение вопросы и здоровья, и мотивации.

Вернее – переориентирования. Говорят, что Аделия сообщила, что отныне большое значение для нее приобретает учеба в ГИТИСе , куда она поступила ранее на балетмейстерский факультет. Форма обучения – заочная, но спортсменка заинтересована в получении качественного образования, поэтому, судя по всему, планирует уделять учебе много времени. В этих условиях фигурное катание, вероятно, уже не было для нее столь привлекательным, как это было ранее.

Был ли конфликт?

Не отметаем в сторону и фактор Олимпиады. Для многих людей – спортсменов, болельщиков, журналистов – она становится водоразделом. Мечты, чаяния, эмоции налетают на нее, как волны, – и разбиваются, не оставляя после себя ничего. Возвращаться к обычной жизни после нее бывает непросто. Особенно если Олимпиада становится не праздником спорта, а местом, где надежды не оправдываются.

Трудно оценить, какую роль в решении сыграла сама Этери Георгиевна. Источники РИА Новости считают, что конфликтов у тренера и ученицы не было, по крайней мере открытых. При этом тренер в последних интервью Okko недвусмысленно намекала, что фигуристка могла провести Олимпиаду и получше.

« "Конечно, я расстроена. Мы можем попробовать переложить на других спортсменов. Допустим, Анна Щербакова. У нее же тоже в олимпийский сезон не шли четверные. И на чемпионате России, даже на предыдущем чемпионате мира ни одного четверного мы не смогли выехать. То есть она без четверных стала чемпионкой мира. Чистых прокатов не было. Но она же нашла в себе уверенность, желание, горящий взгляд, что это ее, она не отпустит. Мы можем учить, подводить, давать возможность, предоставлять лед. Мы знаем путь этот, но просто что-то мы не можем сделать. Мы рисуем теми красками, которые у нас есть. Других красок в нашем наборе сейчас не было. Какие есть", - говорила Тутберидзе.

Несмотря на то, что в тех же интервью наставник отмечала положительные качества фигуристки, можно легко себе представить, как подобная характеристика может сказаться на мотивации. Особенно после того, как по соседству с тобой приземляется Русская ракета в лице Александры Трусовой, решившей возвращаться в спорт под руководством Тутберидзе. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, на кого в команде будут делать ставку. И тут уже не помогут ни выданный нейтральный статус, ни мотивационные разговоры с представителями федерации (а ведь были и они).