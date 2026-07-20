Бестемьянова призналась, что уход Петросян от Тутберидзе шокировал ее

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аделия Петросян объявила об уходе от Этери Тутберидзе.
- Наталья Бестемьянова призналась, что шокирована решением Аделии Петросян покинуть команду Этери Тутберидзе.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с РИА Новости призналась, что ее шокировал уход Аделии Петросян из команды Этери Тутберидзе.
В понедельник Петросян объявила об уходе от Тутберидзе.
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"Это очень неожиданное решение и просто шокирующее. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, она ушла, чтобы прогрессировать. Обычно в этом и заключается смысл", - сказала Бестемьянова.
Петросян 19 лет, в феврале она выступала на зимних Олимпийских играх в Италии и заняла шестое место. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при России.