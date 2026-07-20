Петросян не планирует завершать карьеру, сообщил источник

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости, Влад Жуков. Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян не планирует завершать карьеру, сообщил РИА Новости источник, близкий к спортсменке.

"Аделия Петросян не будет завершать карьеру, - сообщил источник. – Что касается тренеров, фигуристка рассматривает несколько вариантов".

Источник РИА Новости ранее сообщил, что спортсменка активно не готовилась к предстоящему сезону из-за проблем с бедром и планов сосредоточиться на учебе.