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Источник назвал причину ухода Петросян от Тутберидзе - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Фигурное катание
 
20:39 20.07.2026 (обновлено: 20:46 20.07.2026)
Источник назвал причину ухода Петросян от Тутберидзе

Фигуристка Петросян поступила в ГИТИС и не готовилась к сезону

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / РИА Новости
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аделия Петросян поступила в ГИТИС на балетмейстерский факультет.
  • Фигуристка не проходила активную подготовку к сезону и тренировалась в среднем один-два раза в неделю.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян поступила в ГИТИС и не проходила активную подготовку к сезону, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
В понедельник Петросян объявила об уходе из группы тренера Этери Тутберидзе.
"Аделия уведомила тренеров, что поступила в ГИТИС на балетмейстерский факультет, - сообщил источник. - Фигуристка не проходила активную подготовку к сезону. Она тренировалась в среднем один-два раза в неделю. Планировалось, что она может пропустить предстоящий сезон".
Петросян 19 лет, в феврале она выступала на зимних Олимпийских играх в Италии и заняла шестое место. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при России.
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