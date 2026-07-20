Источник назвал причину ухода Петросян от Тутберидзе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аделия Петросян поступила в ГИТИС на балетмейстерский факультет.
- Фигуристка не проходила активную подготовку к сезону и тренировалась в среднем один-два раза в неделю.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян поступила в ГИТИС и не проходила активную подготовку к сезону, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
В понедельник Петросян объявила об уходе из группы тренера Этери Тутберидзе.
"Аделия уведомила тренеров, что поступила в ГИТИС на балетмейстерский факультет, - сообщил источник. - Фигуристка не проходила активную подготовку к сезону. Она тренировалась в среднем один-два раза в неделю. Планировалось, что она может пропустить предстоящий сезон".
Петросян 19 лет, в феврале она выступала на зимних Олимпийских играх в Италии и заняла шестое место. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при России.