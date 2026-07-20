Источник назвал причину ухода Петросян от Тутберидзе

Краткий пересказ от РИА ИИ Аделия Петросян поступила в ГИТИС на балетмейстерский факультет.

Фигуристка не проходила активную подготовку к сезону и тренировалась в среднем один-два раза в неделю.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян поступила в ГИТИС и не проходила активную подготовку к сезону, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

"Аделия уведомила тренеров, что поступила в ГИТИС на балетмейстерский факультет, - сообщил источник. - Фигуристка не проходила активную подготовку к сезону. Она тренировалась в среднем один-два раза в неделю. Планировалось, что она может пропустить предстоящий сезон".