Сильнейшая фигуристка страны объявила об уходе из группы Тутберидзе

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"Это решение далось мне непросто. Я покидаю мой тренерский штаб. Огромная благодарность Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу за пройденный вместе путь. Спасибо за потрясающие программы, за все наши победы и колоссальный опыт, который я получила рядом с вами. Я бесконечно уважаю вас и ценю все, что было для меня сделано. Пусть у вас и ваших спортсменов все будет хорошо", - написала Петросян в Instagram*.