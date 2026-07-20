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Сильнейшая фигуристка страны объявила об уходе из группы Тутберидзе - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Фигурное катание
 
20:25 20.07.2026 (обновлено: 20:41 20.07.2026)
Сильнейшая фигуристка страны объявила об уходе из группы Тутберидзе

Фигуристка Петросян покинула группу Тутберидзе

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аделия Петросян объявила об уходе из группы тренера Этери Тутберидзе.
  • Петросян выразила благодарность тренерам за пройденный вместе путь и достижения в спорте.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян объявила в соцсетях об уходе из группы тренера Этери Тутберидзе.
«

"Это решение далось мне непросто. Я покидаю мой тренерский штаб. Огромная благодарность Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу за пройденный вместе путь. Спасибо за потрясающие программы, за все наши победы и колоссальный опыт, который я получила рядом с вами. Я бесконечно уважаю вас и ценю все, что было для меня сделано. Пусть у вас и ваших спортсменов все будет хорошо", - написала Петросян в Instagram*.

Петросян 19 лет, в феврале она выступала на зимних Олимпийских играх в Италии и заняла шестое место. Фигуристка также является трехкратной победительницей Финала Гран-при России.
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