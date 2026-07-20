Сильнейшая фигуристка страны объявила об уходе из группы Тутберидзе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аделия Петросян объявила об уходе из группы тренера Этери Тутберидзе.
- Петросян выразила благодарность тренерам за пройденный вместе путь и достижения в спорте.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян объявила в соцсетях об уходе из группы тренера Этери Тутберидзе.
«
"Это решение далось мне непросто. Я покидаю мой тренерский штаб. Огромная благодарность Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу за пройденный вместе путь. Спасибо за потрясающие программы, за все наши победы и колоссальный опыт, который я получила рядом с вами. Я бесконечно уважаю вас и ценю все, что было для меня сделано. Пусть у вас и ваших спортсменов все будет хорошо", - написала Петросян в Instagram*.
Петросян 19 лет, в феврале она выступала на зимних Олимпийских играх в Италии и заняла шестое место. Фигуристка также является трехкратной победительницей Финала Гран-при России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.