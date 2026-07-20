В Госдуме рассказали о графике выплаты пенсий в августе

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В августе пенсии будут выплачены по обычному графику, а если дата выплаты выпадает на выходной - деньги перечислят заранее, в последний рабочий день, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"Партия "Единая Россия" внимательно следит за тем, чтобы выплаты приходили вовремя и в полном объеме. Пенсионеры должны получать свои деньги день в день, без задержек и сбоев", - подытожила Стенякина.