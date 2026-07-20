В Госдуме рассказали о графике выплаты пенсий в августе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В августе пенсии будут выплачены по обычному графику.
- Если дата выплаты выпадает на выходной, деньги перечислят заранее, в последний рабочий день.
- Тем, кто получает пенсию через «Почту России», деньги доставят по графику местного почтового отделения.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В августе пенсии будут выплачены по обычному графику, а если дата выплаты выпадает на выходной - деньги перечислят заранее, в последний рабочий день, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"В августе федеральных праздничных выходных нет, поэтому пенсии будут выплачивать по обычному графику. Даты зависят от региона, банка и способа получения денег. Если установленная дата выпадает на субботу или воскресенье, пенсию должны перечислить заранее - в последний рабочий день перед выходными", - сказала Стенякина.
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Она пояснила, что тем, кто получает пенсию через "Почту России", деньги доставят по графику местного почтового отделения, а, если день доставки совпадает с выходным отделения, пенсию должны принести накануне. Депутат уточнила, что точную дату можно уточнить в своем отделении.
"Партия "Единая Россия" внимательно следит за тем, чтобы выплаты приходили вовремя и в полном объеме. Пенсионеры должны получать свои деньги день в день, без задержек и сбоев", - подытожила Стенякина.
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