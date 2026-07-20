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В 12 российских регионах средняя пенсия превысила 30 тысяч рублей - РИА Новости, 20.07.2026
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02:41 20.07.2026 (обновлено: 03:00 20.07.2026)
В 12 российских регионах средняя пенсия превысила 30 тысяч рублей

Средняя пенсия превысила 30 тысяч рублей на Чукотке, в НАО и еще десяти регионах

© iStock.com / Evgeniia OzerkinaПенсионер держит стопку денежных купюр
Пенсионер держит стопку денежных купюр - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© iStock.com / Evgeniia Ozerkina
Пенсионер держит стопку денежных купюр . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средний размер пенсионного обеспечения более 30 тысяч рублей в июне 2026 года зафиксирован в 12 регионах России.
  • Среди этих регионов — Чукотка, Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ и другие.
  • Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в июне 2026 года составил 25 402 рубля.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Средний размер пенсионного обеспечения более 30 тысяч рублей в июне 2026 года зафиксирован в 12 регионах России, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, средняя пенсия более 30 тысяч рублей в июне 2026 года отмечена в 12 субъектах страны. Речь идет о Чукотке (42 270 рублей), Ненецком автономном округе (38 831 рубль), Камчатском крае (37 662 рубля), Магаданской области (37 582 рубля), Ханты-Мансийском автономном округе (37 097 рублей).
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Кроме того, соответствующий размер средней пенсии был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе (36 436 рублей), Мурманской области (34 266 рублей), Сахалинской области (33 741 рубль), Якутии (33 709 рублей), Республике Коми (32 260 рублей), Архангельской области (31 722 рубля) и Карелии (31 092 рубля).
Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в июне 2026 года составил 25 402 рубля. В аналогичный период 2025 года работающие и неработающие пенсионеры получали 23 454 рубля.
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