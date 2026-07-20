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Стало известно, кто возглавил БК "Самара" - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Баскетбол
 
15:28 20.07.2026 (обновлено: 16:03 20.07.2026)
Стало известно, кто возглавил БК "Самара"

Экс-тренер "Уралмаша" и "Автодора" Павичевич возглавил БК "Самара"

© Фото : Пресс-служба БК "Автодор"Милош Павичевич
Милош Павичевич - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Пресс-служба БК "Автодор"
Милош Павичевич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Милош Павичевич назначен на пост главного тренера «Самары».
  • Соглашение с тренером рассчитано на один сезон.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российско-черногорский специалист Милош Павичевич назначен на пост главного тренера "Самары", сообщается в Telegram-канале клуба баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Соглашение рассчитано на один сезон. Специалист уже работал в "Самаре" в качестве помощника тренера с 2014 по 2015 год.
"Я очень рад возвращению в Самару, это баскетбольный город! Уверен, что мы сможем собрать команду, которая будет конкурентоспособна и достойно выступит в новом сезоне Единой Лиги ВТБ. Сейчас перед нами стоит задача сформировать состав из амбициозных ребят. Команда будет показывать быстрый, агрессивный и зрелищный баскетбол. Не сомневаюсь, что наша игра понравится болельщикам и мы будем радовать их победами. До скорой встречи, Самара", - сказал Павичевич.
Павичевичу 47 лет, в Единой лиге ВТБ он руководил саратовским "Автодором" и екатеринбургским "Уралмашем". Также он дважды выигрывал Суперлигу во главе клуба "Спартак-Приморье" из Владивостока и "Уралмаша".
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