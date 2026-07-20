Стало известно, кто возглавил БК "Самара"

Павичевичу 47 лет, в Единой лиге ВТБ он руководил саратовским "Автодором" и екатеринбургским "Уралмашем". Также он дважды выигрывал Суперлигу во главе клуба "Спартак-Приморье" из Владивостока и "Уралмаша".