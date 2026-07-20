Члены избиркомов готовы провести выборы в любых условиях, заявила Памфилова

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Члены избирательных комиссий в субъектах России будут готовы провести выборы, назначенные на единый день голосования, в любых условиях, заявила в интервью РИА Новости председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Особое внимание мы уделяем и подготовке членов избирательных комиссий… Члены комиссий будут готовы к проведению голосования в любых условиях. Главный принцип останется неизменным: организация голосования должна адаптироваться к условиям конкретной территории", - сказала она.