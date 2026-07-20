Рейтинг@Mail.ru
Члены избиркомов готовы провести выборы в любых условиях, заявила Памфилова - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:20 20.07.2026
Члены избиркомов готовы провести выборы в любых условиях, заявила Памфилова

Памфилова: члены избиркомов готовы к проведению выборов в любых условиях

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Члены избирательных комиссий в субъектах России будут готовы провести выборы в любых условиях, заявила Памфилова.
  • Члены избиркомов проходят дополнительное обучение по организации голосования в особых условиях и алгоритмам действий при изменении оперативной обстановки.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Члены избирательных комиссий в субъектах России будут готовы провести выборы, назначенные на единый день голосования, в любых условиях, заявила в интервью РИА Новости председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Особое внимание мы уделяем и подготовке членов избирательных комиссий… Члены комиссий будут готовы к проведению голосования в любых условиях. Главный принцип останется неизменным: организация голосования должна адаптироваться к условиям конкретной территории", - сказала она.
Памфилова отметила, что члены избиркомов уже проходят дополнительное обучение по вопросам организации голосования в особых условиях, алгоритмам действий при изменении оперативной обстановки, порядку взаимодействия с правоохранительными органами, обеспечению личной безопасности и сохранности избирательной документации.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Всего в единый день голосования 2026 года запланировано более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Враги России "съехали с катушек", заявила Памфилова
24 июня, 13:51
 
ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЭлла ПамфиловаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала