Члены избиркомов готовы провести выборы в любых условиях, заявила Памфилова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Члены избирательных комиссий в субъектах России будут готовы провести выборы в любых условиях, заявила Памфилова.
- Члены избиркомов проходят дополнительное обучение по организации голосования в особых условиях и алгоритмам действий при изменении оперативной обстановки.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Члены избирательных комиссий в субъектах России будут готовы провести выборы, назначенные на единый день голосования, в любых условиях, заявила в интервью РИА Новости председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Особое внимание мы уделяем и подготовке членов избирательных комиссий… Члены комиссий будут готовы к проведению голосования в любых условиях. Главный принцип останется неизменным: организация голосования должна адаптироваться к условиям конкретной территории", - сказала она.
Памфилова отметила, что члены избиркомов уже проходят дополнительное обучение по вопросам организации голосования в особых условиях, алгоритмам действий при изменении оперативной обстановки, порядку взаимодействия с правоохранительными органами, обеспечению личной безопасности и сохранности избирательной документации.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Всего в единый день голосования 2026 года запланировано более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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