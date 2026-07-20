Выборы в ЕДГ-2026 пройдут в сложных условиях, считает Памфилова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что выборы в единый день голосования 20 сентября 2026 года предстоит провести в беспрецедентно сложных условиях.
- Она подчеркнула, что риски террористических угроз возрастают.
- Центризбирком совместно с МВД России, МЧС, ФСБ и Росгвардией проводит комплекс мероприятий для обеспечения безопасности и непрерывности избирательного процесса.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Выборы, назначенные на единый день голосования 2026 года, предстоит провести в беспрецедентно сложных условиях, заявила в интервью РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Подготовку и проведение выборов в единый день голосования 20 сентября 2026 года предстоит провести в беспрецедентно сложных условиях, поэтому антитеррористическая защищенность и готовность оперативного реагирования при чрезвычайных обстоятельствах ставится во главу", - сказала она.
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Памфилова подчеркнула, что риски террористических угроз не просто не снижаются, они возрастают.
"Киевский режим и его покровители перешли к открыто террористическим методам, атакам на гражданское население и объекты инфраструктуры", - заявила глава ЦИК.
Она отметила, что Центризбирком во взаимодействии с МВД России, МЧС, ФСБ и Росгвардией проводит большой комплекс мероприятий, направленных на предупреждение и недопущение угроз, сохранение жизни и здоровья всех участников избирательного процесса, принятие всех возможных мер, обеспечивающих непрерывность избирательного процесса.
"Ключевая задача избирательных комиссий всех уровней заключается не только в обеспечении законности процедур, но и в своевременном выявлении, предупреждении и нейтрализации факторов, направленных на дискредитацию избирательной системы", - подчеркнула Памфилова.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.
Всего в единый день голосования 2026 года запланировано более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.