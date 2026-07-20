Элла Памфилова: выборы — возможность сказать свое слово для будущего России

Предстоящие выборы в Госдуму — это возможность для каждого сказать свое веское слово для будущего России, а ЦИК и избирательные комиссии в регионах будут готовы к проведению выборов в любых условиях, заявила РИА Новости председатель ЦИК Элла Памфилова. В интервью агентству, приуроченном к запуску интерактивного информационного проекта " Все о выборах депутатов Государственной думы ", она рассказала о реализации избирательных прав участников специальной военной операции, которые в дни голосования будут находиться на передовой, об особых условиях проведения выборов в ряде регионов, а также о мониторинге соблюдения избирательных прав россиян.

— Установлена возможность проведения голосования на территориях, где введено военное положение. Как ЦИК будет применять эту норму в целях обеспечения безопасности избирателей?

— Прежде всего хочу напомнить, что, несмотря на особенности проведения выборов в условиях военного положения, неизменными остаются наши фундаментальные принципы: законность, добровольность участия в голосовании, свобода волеизъявления граждан и достоверность установления результатов выборов. Зная цинизм и бесчеловечный подход наших врагов, я уверяю, что все наши решения направлены на обеспечение баланса между гарантией реализации избирательных прав граждан и необходимостью обеспечения безопасности людей.

Решение о проведении выборов на территориях, где действует военное положение, принимается не автоматически. Законом установлен специальный механизм, предусматривающий наши обязательные консультации с Министерством обороны Российской Федерации, Федеральной службой безопасности и руководителями соответствующих регионов.

Именно по результатам таких консультаций на основании комплексной оценки ситуации мы приняли решение о проведении выборов депутатов Государственной думы на территориях, где введено военное положение. Далее уже были установлены особенности подготовки и проведения выборов в период действия военного положения. Это целый комплекс дополнительных организационных и правовых механизмов, позволяющих адаптировать проведение выборов к конкретной оперативной обстановке в регионах.

Мы предусмотрели применение различных форм организации голосования: это досрочное голосование, голосование вне помещения для голосования, изменение продолжительности голосования, использование альтернативных мест для голосования и многое другое. Также предусмотрены дополнительные меры для обеспечения безопасности самих организаторов выборов, защиты сведений о них, сохранности избирательной документации и организации работы комиссий в особых, подчеркну, условиях. Уверена, что при наличии такого арсенала методов нам и нашим коллегам на местах удастся провести голосование с соблюдением всех норм закона и обеспечив безопасность наших избирателей.

— Избиратели четырех воссоединенных субъектов и еще восьми регионов России смогут на выборах в ЕДГ-2026 голосовать вне помещений для голосования. Как будет организован этот процесс?

— Сейчас в особых условиях проведения выборов в отдельных регионах голосование вне помещения становится одним из важных механизмов обеспечения избирательных прав наших граждан. Именно поэтому в период действия военного положения предусмотрена возможность максимально гибкой организации голосования с учетом складывающейся обстановки.

Конкретные маршруты, время проведения голосования, порядок работы комиссий и другие организационные решения определят непосредственно избирательные комиссии во взаимодействии с правоохранительными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и другими компетентными структурами, исходя из реальной ситуации на конкретной территории.

При этом — и я хочу это подчеркнуть — никакого упрощения избирательных процедур не произойдет. Все гарантии, предусмотренные законодательством, сохранятся в полном объеме. Будут применяться специальные процедуры учета избирателей, использоваться сейф-пакеты для обеспечения сохранности бюллетеней.

Особое внимание мы уделяем и подготовке членов избирательных комиссий. Они проходят дополнительное обучение по вопросам организации голосования в особых условиях, алгоритмам действий при изменении оперативной обстановки, порядку взаимодействия с правоохранительными органами, обеспечению личной безопасности и сохранности избирательной документации. Члены комиссий будут готовы к проведению голосования в любых условиях. Главный принцип останется неизменным: организация голосования должна адаптироваться к условиям конкретной территории.

— Как будет организовано голосование участников специальной военной операции, в том числе тех, кто в дни выборов будет находиться на передовой?

— Вопрос о реализации избирательных прав наших бойцов, тех, кто сегодня с оружием в руках защищает суверенитет и безопасность страны, — один из самых важных в нашей повестке. Мы относимся к нему с глубочайшей ответственностью, понимая, что для этих людей участие в выборах — это не просто юридическая процедура, а возможность сказать свое слово о будущем России, за которое они сражаются. Меньшее, что мы можем для них сделать, — обеспечить это участие.

Сегодня создана полноценная правовая основа для реализации активного избирательного права всеми военнослужащими без исключения. Эта система голосования учитывает специфику военной службы, характер выполняемых задач и оперативно-тактическую обстановку. Каждый военнослужащий, независимо от места дислокации, имеет возможность принять участие в выборах в наиболее удобной для него форме.

Голосование военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции планируется проводить на временных избирательных участках, образованных на территории воинских частей. При этом участковые избирательные комиссии преимущественно сформируются из числа военнослужащих.

Если места дислокации воинских подразделений находятся в одном населенном пункте или, к примеру, на незначительном удалении друг от друга, то в этом случае, в зависимости от численности избирателей, одной участковой избирательной комиссией может проводиться голосование двух и более воинских подразделений. А если воинская часть находится в населенном пункте в пределах избирательного округа, военнослужащие включаются в список избирателей избирательного участка и участвуют в голосовании на избирательном участке, образованном в общем порядке.

Чтобы обеспечить безопасность голосующих военнослужащих, у нас предусмотрена возможность также проводить голосование с использованием дополнительных форм — вне помещения для голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах). Такое голосование проводится в регионах, на территории которых распространяется действие положения об особенностях подготовки и проведения выборов в период военного положения.

— Как будет организовано видеонаблюдение за процессом голосования и в каких масштабах? У кого будет доступ к трансляциям с участков?

— Видеонаблюдение — стандарт, который надежно закрепился в нашей электоральной практике. Оно является дополнительным уровнем общественного контроля наряду с независимым общественным наблюдением, наблюдателями от кандидатов и партий и международным наблюдением, если это касается федеральных выборов.

На выборах 20 сентября средствами видеонаблюдения и видеофиксации планируется оснастить свыше 88 тысяч помещений УИК и ТИК во всех регионах страны.

Что касается доступа к трансляции, то изображение транслируется на служебный портал, средства отображения в Информационном центре ЦИК России и центрах общественного наблюдения в регионах. Я не перестаю повторять, что сейчас непростое время, и мы вовремя сумели обезопасить видеонаблюдение, переведя его на специальный портал, что позволило нам избежать множества провокаций и минимизировать угрозы с точки зрения внимания к участкам со стороны наших врагов. Это в том числе направлено и на обеспечение безопасности наших избирателей. Всем, кому этот доступ необходим — кандидатам, наблюдателям, правозащитникам, представителям партий, членам комиссий, журналистам, — доступ к трансляции в обозначенных локациях будет обеспечен. И я напомню, что ЦИК России хранит видеозаписи не менее года со дня официального опубликования результатов выборов.

— На федеральных выборах планируется и голосование за пределами Российской Федерации. Сколько зарубежных участков планируется открыть для голосования?

— Пока сложно назвать точное количество участков за пределами России, сейчас вопрос образования таких участков находится в стадии решения. По данным МИД России, которыми мы располагаем на сегодняшний день, планируется образовать немногим более трехсот участков в 152 странах. Также семь избирательных участков образованы на территории города Байконура в Республике Казахстан.

По закону на это у руководителей российских загранучреждений, за которыми закреплено право образования участков за рубежом и формирования на них участковых комиссий, есть еще время до 31 июля. Это решение, несомненно, будет приниматься с учетом ситуации в каждой конкретной стране и будет зависеть от количества граждан России, проживающих или временно находящихся в иностранных государствах. Приоритетом при решении данного вопроса должна выступать безопасность всех участников избирательного процесса.

В некоторых странах сентябрь — это бархатный сезон, и там обычно в туристических поездках бывает много наших соотечественников. Надеюсь, что на отдыхе они не забудут про день голосования и обязательно примут участие в выборах. Для этого руководителями российских диппредставительств и консульских учреждений будут созданы все условия. Хочу напомнить нашим отпускникам, что им необходимо перед отъездом воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель" и подать заявление о голосовании по месту нахождения, открепившись со своего участка по месту регистрации.

Вся информация об избирательных участках за рубежом, их местонахождении, о датах и времени проведения голосования, в том числе досрочного, будет размещена на нашем сайте в специальном разделе, а также на сайтах соответствующих российских дипломатических представительств и консульских учреждений.

— ЦИК подписал меморандум о взаимодействии с аппаратом уполномоченного по правам человека в целях обеспечения избирательных прав граждан. Как будет выстроена совместная работа?

— Подписанный меморандум — это наш ориентир для совместной работы. Он носит фундаментальный характер и фиксирует наши общие ценности: защита избирательных прав граждан, открытость, честность и недопустимость дискриминации по любому признаку.

Как будет выстроена практическая работа? Во-первых, устанавливаем конструктивный диалог на всех уровнях — от федерального до муниципального. Это означает, что уполномоченные по правам человека в регионах будут тесно взаимодействовать с избирательными комиссиями регионов, обмениваться информацией.

Во-вторых, сосредоточим совместные усилия на предупреждении возможных нарушений избирательных прав. Будем анализировать обращения граждан и оперативно на них реагировать.

В-третьих, особое внимание будет уделено защите прав категорий избирателей с ограниченными возможностями здоровья. Меморандум дает правовую основу для того, чтобы совместно вырабатывать решения, направленные на максимальную доступность выборов для каждого человека независимо от его физических возможностей, места проживания или иных обстоятельств.

Кроме того, мы договорились о постоянном мониторинге соблюдения избирательных прав в ходе избирательной кампании. Аппарат уполномоченного будет получать всю необходимую информацию, а мы — незамедлительно реагировать на сигналы о возможных нарушениях. Это канал связи, который будет работать в режиме реального времени.

— Учитывая масштаб предстоящей федеральной кампании, какие угрозы, на ваш взгляд, могут встать перед организаторами выборов? Как их распознать и им противостоять?

— Ну, во-первых, не только не снижаются, а только возрастают риски террористических угроз. Киевский режим и его покровители перешли к открыто террористическим методам, атакам на гражданское население и объекты инфраструктуры. Подготовку и проведение выборов в единый день голосования 20 сентября 2026 года предстоит провести в беспрецедентно сложных условиях, поэтому антитеррористическая защищенность и готовность оперативного реагирования при чрезвычайных обстоятельствах ставится во главу.

Во взаимодействии с МВД России, МЧС, ФСБ и Росгвардией мы проводим большой комплекс мероприятий, направленных на предупреждение и недопущение различного рода угроз, сохранение жизни и здоровья всех без исключения участников избирательного процесса, принятие всех возможных мер, обеспечивающих непрерывность избирательного процесса.

Ключевая задача избирательных комиссий всех уровней заключается не только в обеспечении законности процедур, но и в своевременном выявлении, предупреждении и нейтрализации факторов, направленных на дискредитацию избирательной системы.

Есть информационные риски, они связаны с распространением недостоверной или искаженной информации о ходе голосования, процедурах подсчета голосов, работе комиссий. Риски дискредитации избирательной системы могут носить как открытый, так и скрытый характер. К числу явных провокаций относятся действия, направленные на демонстративное создание конфликтных ситуаций на избирательных участках, попытки срыва работы комиссий, фиксацию и распространение вырванных из контекста эпизодов, способных вызвать общественный резонанс. Скрытые провокации выражаются в целенаправленном создании ситуаций, внешне похожих на нарушения со стороны комиссии, в распространении частично достоверной информации с искажением фактов. Особую сложность представляет то обстоятельство, что подобные действия зачастую маскируются под законную деятельность участников избирательного процесса, что требует от членов комиссий высокой правовой грамотности и устойчивости к внешнему давлению. В связи с кратным увеличением распространения вредоносного контента, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, мы будем в постоянном режиме осуществлять мониторинг информационного пространства и в случае выявления фейкового контента незамедлительно разоблачать его публично. Поэтому призываю всех следить за нашими официальными ресурсами в сети Интернет. Там появляется самая актуальная информация о ходе кампании.

Кроме того, я напомню, что соглашением с Роскомнадзором и соответствующим порядком регламентирована процедура реализации права избирательных комиссий на обращение в РКН о пресечении распространения в интернете агитационных материалов и информации, распространяемых с нарушением законодательства о выборах.

— Как вы фиксируете обращения граждан или кандидатов? Много ли уже поступает жалоб или сообщений о нарушении хода избирательной кампании?

— Обращения поступают к нам из различных источников и различными способами. Заявители могут направить в ЦИК обращение в письменной форме, используя почту, или доставить его самостоятельно, но наиболее популярным способом отправки обращений является электронная форма на нашем официальном сайте. Помимо направления обращений в ЦИК России, у граждан есть возможность обратиться к нам за любой информацией или помощью, позвонив по номеру 8-800-200-00-20 в Информационно-справочный центр ЦИК России, где специалисты ответят на вопросы по избирательному процессу, а при наличии каких-либо проблем будут приняты меры реагирования с участием наших коллег в регионах. Так, по недавно поступившей информации был оперативно решен вопрос с открытием избирательного счета одному из кандидатов.

Что касается текущей избирательной кампании, на данный момент именно жалоб о нарушении норм законодательства о выборах, в том числе о нарушении прав кандидатов, требующих рассмотрения на заседании ЦИК России, не поступило ни одной. Всего же с начала избирательной кампании по выборам, назначенным на 20 сентября 2026 года, к нам поступило 546 обращений. При этом наибольшая часть из них касается запросов различной информации, требований разъяснения закона, а также вопросов реализации активного избирательного права граждан, связанных в том числе с предстоящим дистанционным электронным голосованием.

Помимо федеральной кампании, проводятся еще региональные и муниципальные избирательные кампании, и в своих обращениях заявители затрагивают различные вопросы избирательных кампаний абсолютно всех уровней. Такой интерес у наших сограждан к избирательной системе не может не радовать. Поэтому в работе с обращениями мы стараемся проявлять персонализированный подход к каждому заявителю, при этом соблюдая все требования законодательства.

— "Все о выборах депутатов Государственной думы" — совместный проект ЦИК России и МИА "Россия сегодня". Как вы думаете, он будет востребован у аудитории?