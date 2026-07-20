Рейтинг@Mail.ru
Посол Палестины в России заявил, что США забыли про Газу - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:06 20.07.2026
Посол Палестины в России заявил, что США забыли про Газу

Абдель Хафиз Нофаль: США думают только про Иран и забыли про Палестину

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосол Палестины в Москве Абдель Хафез Нофаль
Посол Палестины в Москве Абдель Хафез Нофаль - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Посол Палестины в Москве Абдель Хафез Нофаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что США забыли про Палестину и Газу, сосредоточившись на Иране.
  • Посол подчеркнул, что для привлечения внимания к ситуации в Газе необходимо остановить конфликт вокруг Ирана.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. США думают только про Иран и забыли про Палестину, хотя в Газе большая катастрофа, заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.
"Мы хотим мир, мы хотим остановить войну, мы хотим начинать строить то, что уничтожено. И люди там хотят жить нормально, по-человечески ... Но пока что они (США — ред.) забыли про Газу и думают только про Иран. А на самом деле в Газе — большая катастрофа", - сказал дипломат "Известиям".
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Глава МИД Бельгии заявил о скором признании Палестины
7 июля, 17:00
Посол уточнил, что для того, чтобы на международной арене начали думать о Газе, необходимо остановить конфликт вокруг Ирана.
США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. МИД Ирана назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 18:44
 
В миреИранСШАПалестинаАбдель Хафиз Нофаль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала