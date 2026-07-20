Посол Палестины в России заявил, что США забыли про Газу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что США забыли про Палестину и Газу, сосредоточившись на Иране.
- Посол подчеркнул, что для привлечения внимания к ситуации в Газе необходимо остановить конфликт вокруг Ирана.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. США думают только про Иран и забыли про Палестину, хотя в Газе большая катастрофа, заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.
"Мы хотим мир, мы хотим остановить войну, мы хотим начинать строить то, что уничтожено. И люди там хотят жить нормально, по-человечески ... Но пока что они (США — ред.) забыли про Газу и думают только про Иран. А на самом деле в Газе — большая катастрофа", - сказал дипломат "Известиям".
Посол уточнил, что для того, чтобы на международной арене начали думать о Газе, необходимо остановить конфликт вокруг Ирана.
США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. МИД Ирана назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей.