Посол Палестины в России заявил, что США забыли про Газу

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что США забыли про Палестину и Газу, сосредоточившись на Иране.

Посол подчеркнул, что для привлечения внимания к ситуации в Газе необходимо остановить конфликт вокруг Ирана.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. США думают только про Иран и забыли про Палестину, хотя в Газе большая катастрофа, заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

"Мы хотим мир, мы хотим остановить войну, мы хотим начинать строить то, что уничтожено. И люди там хотят жить нормально, по-человечески ... Но пока что они ( США — ред.) забыли про Газу и думают только про Иран . А на самом деле в Газе — большая катастрофа", - сказал дипломат "Известиям"

Посол уточнил, что для того, чтобы на международной арене начали думать о Газе, необходимо остановить конфликт вокруг Ирана.