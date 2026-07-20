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Овчинский: на юге Москвы завершают монолит дома по реновации - РИА Новости, 20.07.2026
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12:05 20.07.2026 (обновлено: 14:01 20.07.2026)
Овчинский: на юге Москвы завершают монолит дома по реновации

Овчинский: на улице Речников в Москве завершают монолит дома по реновации

© Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыПроектное решение строительства дома на улице Речников
Проектное решение строительства дома на улице Речников - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Проектное решение строительства дома на улице Речников
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Монолит дома по реновации завершают в районе Нагатинский Затон на юге Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении отмечается, что общая площадь дома составляет более 47 тысяч квадратных метров, он находится по адресу: улица Речников, земельный участок 18/2. Новостройка рассчитана на 441 квартиру, она будет состоять из двух обособленных корпусов, объединенных общим подземным этажом с парковкой.
"Въезд в паркинг расположится в отдельно стоящем одноэтажном блоке. Жилая площадь здания составит около 25 тысяч квадратных метров. Десять квартир в доме будут адаптированы для жильцов с ограниченной мобильностью – в них сделают увеличенные дверные проемы и предусмотрят специальные детали планировки и интерьера, рассчитанные для людей с особенностями здоровья", - цитирует Овчинского пресс-служба департамента градполитики.
Он добавил, что сейчас специалисты завершают на площадке монолитные работы. Помимо этого, проходит устройство инженерных сетей подземной части, а также продолжается технологическое присоединение объекта к сетям.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
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