Овчинский: на юге Москвы завершают монолит дома по реновации

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Монолит дома по реновации завершают в районе Нагатинский Затон на юге Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В сообщении отмечается, что общая площадь дома составляет более 47 тысяч квадратных метров, он находится по адресу: улица Речников, земельный участок 18/2. Новостройка рассчитана на 441 квартиру, она будет состоять из двух обособленных корпусов, объединенных общим подземным этажом с парковкой.

"Въезд в паркинг расположится в отдельно стоящем одноэтажном блоке. Жилая площадь здания составит около 25 тысяч квадратных метров. Десять квартир в доме будут адаптированы для жильцов с ограниченной мобильностью – в них сделают увеличенные дверные проемы и предусмотрят специальные детали планировки и интерьера, рассчитанные для людей с особенностями здоровья", - цитирует Овчинского пресс-служба департамента градполитики.