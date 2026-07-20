Вице-премьер Британии Дэвид Лэмми объявил об уходе в отставку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер Великобритании Дэвид Лэмми объявил, что покидает кабмин нового премьер-министра Энди Бернема.
- Передача власти от Кира Стармера Энди Бернему состоялась в понедельник.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Вице-премьер Великобритании Дэвид Лэмми объявил, что покидает кабмин нового премьер-министра Энди Бернема.
В понедельник состоялась передача власти Бернему от уходящего Кира Стармера.
"Я был бы рад продолжить работу в правительстве. Но новый премьер-министр имеет право создавать свою собственную команду, и я желаю Энди Бернему и новому кабинету всяческих успехов", - написал Лэмми в соцсети X.
Также о своих уходах объявили министр финансов Рэйчел Ривз, министр по делам бизнеса Питер Кайл и министр жилищного строительства Стив Рид.
О назначениях новых министров Бернем пока не объявлял.