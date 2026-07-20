Роспотребнадзор запросил информацию о массовом отравлении россиян в Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роспотребнадзор направил запрос в минздрав Турции с просьбой предоставить официальные данные по результатам расследования массового отравления российских туристов в отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье.
- Аналогичный запрос направлен в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор направил запросы в минздрав Турции и АТОР в связи с сообщениями о массовом отравлении российских туристов, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
«
"В связи с появлением в СМИ сведений о том, что у российских туристов, отдыхающих в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье (Турция), появились симптомы острого отравления и бактериальной инфекции, Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения Турецкой Республики запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что аналогичное письмо о предоставлении информации направлено в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).