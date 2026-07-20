Роспотребнадзор запросил информацию о массовом отравлении россиян в Турции

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"В связи с появлением в СМИ сведений о том, что у российских туристов, отдыхающих в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье (Турция), появились симптомы острого отравления и бактериальной инфекции, Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения Турецкой Республики запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.