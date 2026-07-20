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Роспотребнадзор запросил информацию о массовом отравлении россиян в Турции - РИА Новости, 20.07.2026
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Туризм
 
21:51 20.07.2026
Роспотребнадзор запросил информацию о массовом отравлении россиян в Турции

Роспотребнадзор направил запрос в Турцию после сообщений об отравлении россиян

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор направил запрос в минздрав Турции с просьбой предоставить официальные данные по результатам расследования массового отравления российских туристов в отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье.
  • Аналогичный запрос направлен в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор направил запросы в минздрав Турции и АТОР в связи с сообщениями о массовом отравлении российских туристов, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
«

"В связи с появлением в СМИ сведений о том, что у российских туристов, отдыхающих в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье (Турция), появились симптомы острого отравления и бактериальной инфекции, Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения Турецкой Республики запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что аналогичное письмо о предоставлении информации направлено в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
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ТуризмТурцияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ассоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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