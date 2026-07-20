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Каприн назвал факторы риска развития онкологических заболеваний - РИА Новости, 20.07.2026
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08:37 20.07.2026 (обновлено: 09:31 20.07.2026)
Каприн назвал факторы риска развития онкологических заболеваний

Академик Каприн: ожирение и диабет повышают риск развития рака

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлавный онколог Минздрава Андрей Каприн
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Курение, ожирение, сахарный диабет и вирус папилломы человека повышают риск развития онкологических заболеваний, заявил главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
  • Избыточное пребывание на солнце и солнечные ожоги, особенно в детском возрасте, повышают риск развития злокачественных новообразований кожи, включая меланому.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Курение, ожирение, сахарный диабет, а также вирус папилломы человека повышают риск развития различных онкологических заболеваний, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
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"Серьезное значение имеют ожирение и сахарный диабет, которые также повышают риск развития многих онкологических заболеваний. В частности, вирус папилломы человека играет серьезную роль в развитии рака шейки матки, ряда опухолей ротоглотки и других локализаций, а хронические вирусные гепатиты могут приводить к развитию рака печени", - сказал Каприн.
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Врач добавил, что курение также является фактором развития онкологического заболевания, оно может привести к заболеванию раком легкого, полости рта, гортани, пищевода, мочевого пузыря, почек и целого ряда других локализаций.
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"Если смотреть на общую структуру онкологических заболеваний, доля наследственных форм относительно невелика. Гораздо больший вклад вносят факторы образа жизни и окружающей среды. Сегодня накоплено большое количество научных данных, подтверждающих связь между питанием, физической активностью, вредными привычками и риском развития онкологических заболеваний", - уточнил Каприн.
По его словам, уже доказано, что определенные пищевые привычки влияют на риск развития колоректального рака. Рацион с достаточным количеством рыбы, овощей, фруктов и ограничением потребления переработанных мясных продуктов оказывает благоприятное влияние на организм человека, отметил онколог.
Каприн добавил, что избыточное пребывание на солнце и солнечные ожоги, особенно полученные в детском возрасте, существенно повышают риск развития злокачественных новообразований кожи, включая меланому.
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"Поэтому рекомендуется избегать нахождения под прямыми солнечными лучами в часы их максимальной активности - с 11 до 16 часов, использовать солнцезащитные средства с SPF не менее 30–50, носить головные уборы и одежду, закрывающую кожу", - заключил онколог.
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