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ВОЗ предупредила о резком скачке случаев рака в Европе к 2050 году - РИА Новости, 20.07.2026
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06:22 20.07.2026 (обновлено: 06:25 20.07.2026)
ВОЗ предупредила о резком скачке случаев рака в Европе к 2050 году

К 2050 году число случаев заболеваний раком в Европе увеличится на 27 процентов

© РИА Новости / Николай ХижнякСанитарка ставит капельницу пациенту
Санитарка ставит капельницу пациенту - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • К 2050 году число новых случаев заболеваний раком в Европе увеличится примерно на 27% по сравнению с 2024 годом.
  • В России число новых случаев может увеличиться примерно на 13%, считают в ВОЗ.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. К 2050 году число новых случаев заболеваний раком в Европе увеличится примерно на 27%, сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.
"По оценкам Международного агентства по изучению рака, к 2050 году в Европейском регионе ВОЗ число новых случаев рака увеличится примерно на 27 процентов по сравнению с 2024 годом. В Российской Федерации число новых случаев может увеличиться примерно на 13 процентов", — рассказали агентству.
Такой прогноз во многом связан с демографическими изменениями, в частности старением населения, пояснили в организации.
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