ВОЗ предупредила о резком скачке случаев рака в Европе к 2050 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- К 2050 году число новых случаев заболеваний раком в Европе увеличится примерно на 27% по сравнению с 2024 годом.
- В России число новых случаев может увеличиться примерно на 13%, считают в ВОЗ.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. К 2050 году число новых случаев заболеваний раком в Европе увеличится примерно на 27%, сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.
"По оценкам Международного агентства по изучению рака, к 2050 году в Европейском регионе ВОЗ число новых случаев рака увеличится примерно на 27 процентов по сравнению с 2024 годом. В Российской Федерации число новых случаев может увеличиться примерно на 13 процентов", — рассказали агентству.
Такой прогноз во многом связан с демографическими изменениями, в частности старением населения, пояснили в организации.