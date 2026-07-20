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В Норвегии пожаловались, что не могут вернуть оленей, ушедших в Россию - РИА Новости, 20.07.2026
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22:21 20.07.2026
В Норвегии пожаловались, что не могут вернуть оленей, ушедших в Россию

NRK: около 30 норвежских оленей пересекли границу с Россией

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОлени
Олени - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Порядка 30 норвежских оленей пересекли границу с Россией.
  • Владельцам оленей отказано в получении визы, чтобы они могли забрать своих животных, передает норвежская телерадиокомпания NRK.
МУРМАНСК, 20 июл – РИА Новости. Порядка 30 норвежских оленей пересекли границу с Россией, но их владельцы не могут получить визы или разрешения, чтобы забрать своих животных обратно, сообщила норвежская телерадиокомпания NRK.
"Примерно 30 норвежских оленей пересекли границу с Россией. Владельцам оленей отказано в получении визы в Россию, чтобы они могли забрать своих оленей. В 2024 году от Норвегии потребовали около 47 миллионов крон в счет компенсации ущерба (после пересечения норвежскими оленями границы с РФ - ред.)", - сообщила телекомпания.
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В статье приводятся слова владельца оленей Эгиля Каллиайнена, который считает, что Норвегия должна устранить бреши в пограничном заборе, если она хочет сократить число нарушений границы.
Каллиайнен надеется, что диалог с Россией по этому вопросу удастся восстановить, но отмечает, что олени, оказавшиеся за ограждением на российской стороне, на практике считаются потерянными.
Телекомпания отмечает, что несколько норвежских оленей были замечены в районе между пограничным пунктом Стурскуг–Борисоглебск и городом Заполярный в Мурманской области.
В 2024 году руководство заповедника "Пасвик" в Мурманской области направило властям Норвегии письмо с просьбой компенсировать ущерб за незаконный выпас оленей, которые заходят на российскую территорию и съедают ценный лишайник, в сумме 47 миллионов крон.
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