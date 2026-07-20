В Норвегии пожаловались, что не могут вернуть оленей, ушедших в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ Порядка 30 норвежских оленей пересекли границу с Россией.

Владельцам оленей отказано в получении визы, чтобы они могли забрать своих животных, передает норвежская телерадиокомпания NRK.

МУРМАНСК, 20 июл – РИА Новости. Порядка 30 норвежских оленей пересекли границу с Россией, но их владельцы не могут получить визы или разрешения, чтобы забрать своих животных обратно, Порядка 30 норвежских оленей пересекли границу с Россией, но их владельцы не могут получить визы или разрешения, чтобы забрать своих животных обратно, сообщила норвежская телерадиокомпания NRK.

"Примерно 30 норвежских оленей пересекли границу с Россией. Владельцам оленей отказано в получении визы в Россию, чтобы они могли забрать своих оленей. В 2024 году от Норвегии потребовали около 47 миллионов крон в счет компенсации ущерба (после пересечения норвежскими оленями границы с РФ - ред.)", - сообщила телекомпания.

В статье приводятся слова владельца оленей Эгиля Каллиайнена, который считает, что Норвегия должна устранить бреши в пограничном заборе, если она хочет сократить число нарушений границы.

Каллиайнен надеется, что диалог с Россией по этому вопросу удастся восстановить, но отмечает, что олени, оказавшиеся за ограждением на российской стороне, на практике считаются потерянными.

Телекомпания отмечает, что несколько норвежских оленей были замечены в районе между пограничным пунктом Стурскуг–Борисоглебск и городом Заполярный в Мурманской области.