Охват скрининга на гепатит С в Подмосковье вырос почти в 9,5 раз

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Скрининг на гепатит С в Подмосковье за полгода прошли более 470 тысяч человек, их число выросло почти в 9,5 раз по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Ранняя диагностика гепатита С имеет принципиальное значение, поскольку современные методы лечения позволяют полностью избавиться от вируса при своевременном выявлении заболевания", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области – министра здравоохранения региона Максима Забелина.

Он добавил, что эффективность лечения при приеме терапии достигает 98%. Власти продолжают расширять охват населения профилактическими обследованиями.

"Если за первое полугодие прошлого года скрининг на гепатит С прошли 50,3 тысячи жителей Подмосковья, то за аналогичный период этого года – уже более 470 тысячи человек. Это почти в 9,5 раза больше", – сказал Забелин.

Исследование бесплатное. Его проводят для жителей старше 25 лет раз в десять лет в рамках диспансеризации. При положительном результате пациента направляют на дополнительное обследование и лечение. Терапия проводится бесплатно.