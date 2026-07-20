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Охват скрининга на гепатит С в Подмосковье вырос почти в 9,5 раз - РИА Новости, 20.07.2026
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Новости Подмосковья
 
12:38 20.07.2026
Охват скрининга на гепатит С в Подмосковье вырос почти в 9,5 раз

Количество прошедших скрининг на гепатит С в Подмосковье выросло почти в 9,5 раз

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛаборатория иммуноферментных исследований
Лаборатория иммуноферментных исследований - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Скрининг на гепатит С в Подмосковье за полгода прошли более 470 тысяч человек, их число выросло почти в 9,5 раз по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Ранняя диагностика гепатита С имеет принципиальное значение, поскольку современные методы лечения позволяют полностью избавиться от вируса при своевременном выявлении заболевания", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области – министра здравоохранения региона Максима Забелина.
Он добавил, что эффективность лечения при приеме терапии достигает 98%. Власти продолжают расширять охват населения профилактическими обследованиями.
"Если за первое полугодие прошлого года скрининг на гепатит С прошли 50,3 тысячи жителей Подмосковья, то за аналогичный период этого года – уже более 470 тысячи человек. Это почти в 9,5 раза больше", – сказал Забелин.
Исследование бесплатное. Его проводят для жителей старше 25 лет раз в десять лет в рамках диспансеризации. При положительном результате пациента направляют на дополнительное обследование и лечение. Терапия проводится бесплатно.
Записаться на диспансеризацию можно через портал "Здоровье", по телефону 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот Денис в мессенджере "Макс".
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