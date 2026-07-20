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В Одессе начался масштабный пожар после взрывов - РИА Новости, 20.07.2026
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15:42 20.07.2026
В Одессе начался масштабный пожар после взрывов

В Одессе начался масштабный пожар после взрывов на фоне воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныТушение пожара в Одессе
Тушение пожара в Одессе - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Тушение пожара в Одессе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Одессе произошли взрывы на фоне воздушной тревоги.
  • После взрывов начался масштабный пожар, о чем сообщило украинское издание "Страна.ua".
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Масштабный пожар начался в понедельник в Одессе после взрывов, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Ранее в понедельник украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги.
"Начался масштабный пожар", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Что именно горит, издание не уточняет, на опубликованных фотографиях над городом поднимается густой столб дыма.
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