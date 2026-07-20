В Одессе начался масштабный пожар после взрывов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе произошли взрывы на фоне воздушной тревоги.
- После взрывов начался масштабный пожар, о чем сообщило украинское издание "Страна.ua".
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Масштабный пожар начался в понедельник в Одессе после взрывов, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Ранее в понедельник украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги.
"Начался масштабный пожар", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Что именно горит, издание не уточняет, на опубликованных фотографиях над городом поднимается густой столб дыма.