В Одессе начался масштабный пожар после взрывов

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Масштабный пожар начался в понедельник в Одессе после взрывов, сообщило украинское издание "Страна.ua".

Что именно горит, издание не уточняет, на опубликованных фотографиях над городом поднимается густой столб дыма.