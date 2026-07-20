Кто не знает, как выглядит туман войны, может полюбоваться морскими пейзажами в районе пока еще находящейся в чужих руках Одессы, где на рейде красиво горят и тонут разнообразные корабли, а в портах и вокруг них шипят и догорают всяческие интересные и важные объекты.

Когда киевская шайка с европейскими подельниками решили поиграть во взрослую игру и попытаться "изолировать Крым" и "порвать российский ТЭК в клочки", поговорка о том, что в эту игру можно играть вдвоем, резко потеряла актуальность.

Судя по всему, российское политическое и военное руководство решило поставить пластинку с танго только для себя и приступило к полной "санитарной изоляции" Украины от Черного моря , которому уже давно пора очиститься.

О том, что танец имеет большой успех, свидетельствует уже не вой, а ишачий рев со стороны украинских и западных источников.

Foreign Policy пишет, что "Россия переключила свое внимание на Черное море и нацелилась на торговые пути и глубоководные порты, чтобы напрячь экономику Украины в военное время".

Фонд Карнеги* стонет, что масштабные удары по Одессе — это беда, потому что "до войны 90% сельскохозяйственного экспорта Украины проходило через морские порты и способность Украины держать три порта в Одесской области открытыми имеет жизненно важное значение для выживания страны".

The Wall Street Journal ужасается, что "двигатель украинской экономики накрыли воздушные атаки, самые большие со времен бомбардировок Европы во время Второй мировой войны".

Одесская областная администрация причитает: "Противник целенаправленно пытается уничтожить нашу инфраструктуру, экспортные возможности, жизни мирных людей", то есть под ударами сплошь "дитячьи садочки".

По данным российского Минобороны, в число "дитячьих садочков" вошли: логистические центры и склады, железнодорожная сеть и подвижной состав, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, судоремонтные заводы, портовые терминалы и портовая инфраструктура, предприятия ВПК и другие песочницы и игровые площадки, используемые в интересах ВСУ.

И конечно, корабли: по данным МО России, в результате групповых ударов с начала недели было поражено под три десятка морских судов, на которых проводились детские утренники и по чистой случайности перевозились военно-стратегические грузы.

Одиночное танго России дошло до того, что, по данным Financial Times, объем складских мощностей в одесском порту сократился на треть, а владельцы судов из сплошь населенных детьми стран отказываются отправлять суда в этот район из-за опасений быть атакованными. При этом некоторые трейдеры уже остановили работу в Одессе, например Kernel — самый крупный зерновой трейдер на Украине.

Параллельно с этим владельцы судов больше не предоставляют информацию о тарифах, то есть рынок морских перевозок в регионе по факту исчез, а страховые премии у одних страховых компаний резко возросли, а другие и вовсе полностью прекратили страхование рисков, связанных с рейсами в украинские порты.

Нужно отметить, что речь идет не только об Одессе, а обо всех черноморских портах Украины, включая также Ильичевск (Черноморск), Южный и Измаил, то есть без подарков не ушел никто.

У западных коммерсантов, как известно, очень острое чутье на запах жареного и звук медного таза, поэтому международные трейдеры уже вовсю обсуждают возможность перенаправления украинского зерна и других грузов через дунайские порты с дальнейшей перевалкой в румынской Констанце.

Одна беда: по признанию западных экспертов, сухопутные и речные альтернативы структурно не способны заменить глубоководные порты Украины — пропускная способность автотранспортных артерий и железнодорожных терминалов ограниченна, а эффективность наземных коридоров сдерживается недостаточной емкостью пограничной инфраструктуры.

Как утверждает немецкое издание Spiegel, "для Украины экспортный маршрут через Черное море практически не имеет альтернатив": чтобы заменить один зерновоз тоннажем в 200 тысяч тонн, который можно загрузить только в глубоководном порту, требуется 10 000 грузовиков. Именно поэтому сразу после музыкальной паузы имени "Гераней" чикагские фьючерсы на пшеницу достигли максимума почти за два года, а парижские цены на мукомольную пшеницу — максимума за 17 месяцев.

Паника в Киеве и евростолицах понятна: аграрный экспорт формирует свыше половины экспортной выручки Украины и превышает 20 миллиардов долларов в год, а морской коридор остается основным каналом для его реализации (порядка 90% от всего экспорта), то есть разрушение работоспособности одесского транспортного узла перекрывает главный источник валютных поступлений, необходимых Киеву для финансирования как военных расходов, так и базовых социальных обязательств. Но главное — выключение военной логистики морем наносит Украине жесточайший удар в смысле резкого замедления восполнения арсеналов, что очень быстро отразится на передке.

Как пишет National Security Journal, "Россия развернула план Украины против нее самой", после того как "Украина расширила свою военную кампанию, чтобы нарушить линии снабжения и другую логистику, жизненно важную для российских сил".

Одновременно западные военные эксперты отмечают, что уязвимость Одессы как единственного действующего глубоководного узла делает украинскую сторону структурно более чувствительной к потере доступа к морю, чем Россию к атакам на суда гражданского и теневого флота.

Кое-кто решил попробовать надавить на Москву эскалацией, но позабыл, что Россия производит эскалаторы с 1934 года и мы легко можем насыпать желающим полную панамку с высокой горкой, чтобы доэскалировать по самое не хочу.