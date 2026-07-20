Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе прогремел взрыв.
- В Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины на фоне объявленной в области воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал".
"В Одессе раздался взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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