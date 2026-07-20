В Роскачестве рассказали, как вернуть деньги при отказе от обучения

Краткий пересказ от РИА ИИ Гражданский кодекс закрепляет право расторгнуть договор об обучении в любое время, оплатив лишь фактически оказанную часть услуги и реальные расходы на обучение.

Федеральный закон «Об образовании в РФ» запрещает взимать штрафы или компенсации за досрочное расторжение договора, а условия о невозврате денег признаются недопустимыми.

При ненадлежащем качестве обучения, в том числе несоответствии программы или ее объема заявленному, обучающийся может требовать уменьшения оплаты, устранения недочетов или возмещения потраченных на их исправление средств.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Расторгнуть договор об обучении можно в любое время, оплатив только пройденный материал или реальные расходы организации на обучение, рассказал РИА Новости директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

"Гражданский кодекс прямо закрепляет право расторгнуть договор в любое время, оплатив лишь фактически оказанную часть услуги и реальные расходы на обучение. При этом Федеральный закон "Об образовании в РФ" запрещает взимать какие-либо штрафы или компенсации за досрочное расторжение, а условия договора о невозврате денег признаются недопустимыми, ущемляющими права обучающегося", - сказал Поздняков

По его словам, для возврата денег нужно направить исполнителю письменное заявление, а при отказе — обращаться в суд. Сумма, подлежащая возврату, определяется как разница между внесенной оплатой и стоимостью уже проведенных занятий, а также документально подтвержденных затрат образовательной организации непосредственно на обучение.

"Другая ситуация — обучение ненадлежащего качества, в том числе если программа или ее объем не соответствуют заявленному. В таком случае обучающийся может требовать уменьшения размера оплаты, устранения недочетов или возмещения потраченных на их исправление денежных средств", - добавил эксперт.