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В Роскачестве рассказали, как вернуть деньги при отказе от обучения - РИА Новости, 20.07.2026
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08:35 20.07.2026 (обновлено: 11:08 20.07.2026)
В Роскачестве рассказали, как вернуть деньги при отказе от обучения

Поздняков: расторгнуть договор об обучении можно в любое время

© РИА Новости / Илья ПиталевАудитория в университете
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Аудитория в университете. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданский кодекс закрепляет право расторгнуть договор об обучении в любое время, оплатив лишь фактически оказанную часть услуги и реальные расходы на обучение.
  • Федеральный закон «Об образовании в РФ» запрещает взимать штрафы или компенсации за досрочное расторжение договора, а условия о невозврате денег признаются недопустимыми.
  • При ненадлежащем качестве обучения, в том числе несоответствии программы или ее объема заявленному, обучающийся может требовать уменьшения оплаты, устранения недочетов или возмещения потраченных на их исправление средств.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Расторгнуть договор об обучении можно в любое время, оплатив только пройденный материал или реальные расходы организации на обучение, рассказал РИА Новости директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
"Гражданский кодекс прямо закрепляет право расторгнуть договор в любое время, оплатив лишь фактически оказанную часть услуги и реальные расходы на обучение. При этом Федеральный закон "Об образовании в РФ" запрещает взимать какие-либо штрафы или компенсации за досрочное расторжение, а условия договора о невозврате денег признаются недопустимыми, ущемляющими права обучающегося", - сказал Поздняков.
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По его словам, для возврата денег нужно направить исполнителю письменное заявление, а при отказе — обращаться в суд. Сумма, подлежащая возврату, определяется как разница между внесенной оплатой и стоимостью уже проведенных занятий, а также документально подтвержденных затрат образовательной организации непосредственно на обучение.
"Другая ситуация — обучение ненадлежащего качества, в том числе если программа или ее объем не соответствуют заявленному. В таком случае обучающийся может требовать уменьшения размера оплаты, устранения недочетов или возмещения потраченных на их исправление денежных средств", - добавил эксперт.
При значительных нарушениях со стороны образовательной организации, добавил он, может быть осуществлен возврат полной стоимости обучения.
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