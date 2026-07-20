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Число жертв вспышки легионеллеза в Нью-Йорке возросло до трех - РИА Новости, 20.07.2026
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13:22 20.07.2026
Число жертв вспышки легионеллеза в Нью-Йорке возросло до трех

Из-за вспышки легионеллеза в Верхнем Ист-Сайде умер третий человек

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нью-Йорке третий человек умер из-за вспышки легионеллеза.
  • Подтверждено 74 случая заражения.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Третий летальный исход в связи со вспышкой легионеллеза зафиксирован в Нью-Йорке, заявил глава департамента здравоохранения города Алистер Мартин.
"Третий человек скончался в связи с распространением болезни легионеров в населенном пункте в Верхнем Ист-Сайде", - цитирует слова Мартина газета New York Post.
В публикации говорится, что подтверждено уже 74 случая заражения, из которых более 59 привели к госпитализации. При этом Мартин добавил, что больше недели не выявлялось случаев с новыми симптомами, из чего можно заключить, что источник вспышки ликвидирован, пишет издание.
Легионеллез - это опасное инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия Legionella pneumophila. Она обитает в естественных водоемах и почве, но опасность представляет при попадании в искусственные водные системы. Болезнь не передается от человека к человеку.
Как отметили в Роспотребнадзоре, для профилактики болезни легионеров важно соблюдать правила технического обслуживания водных систем: регулярно их чистить, дезинфицировать, не допускать застоя воды в неиспользуемых кранах и их подтекания.
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