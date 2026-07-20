Число жертв вспышки легионеллеза в Нью-Йорке возросло до трех

Краткий пересказ от РИА ИИ В Нью-Йорке третий человек умер из-за вспышки легионеллеза.

Подтверждено 74 случая заражения.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Третий летальный исход в связи со вспышкой легионеллеза зафиксирован в Нью-Йорке, заявил глава департамента здравоохранения города Алистер Мартин.

"Третий человек скончался в связи с распространением болезни легионеров в населенном пункте в Верхнем Ист-Сайде", - цитирует слова Мартина газета New York Post

В публикации говорится, что подтверждено уже 74 случая заражения, из которых более 59 привели к госпитализации. При этом Мартин добавил, что больше недели не выявлялось случаев с новыми симптомами, из чего можно заключить, что источник вспышки ликвидирован, пишет издание.

Легионеллез - это опасное инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия Legionella pneumophila. Она обитает в естественных водоемах и почве, но опасность представляет при попадании в искусственные водные системы. Болезнь не передается от человека к человеку.