Николаев: Чувашия создает условия, чтобы спорт стал частью жизни людей

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Чувашия создает условия, чтобы спорт стал частью жизни каждого жителя республики, сообщил глава региона Олег Николаев.

Как сообщили в пресс-службе республиканского правительства, министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев в ходе рабочей поездки в Чувашию посетил ключевые спортивные объекты региона. Центральным событием стало открытие на стадионе "Олимпийский" Всероссийского физкультурного мероприятия по легкой атлетике спорта лиц с поражением ОДА среди ветеранов специальной военной операции.

Николаев отметил, что для республики большая честь и гордость принимать соревнования такого высокого уровня.

"Мы рады возможности показать наши организационные возможности, нашу столицу — Город трудовой доблести. Это звание присвоено президентом России в 2021 году. Наши предки ковали Победу на фронте и в тылу, и сегодня мы продолжаем эти традиции. Уверен, общая победа будет за нами. А тем, кто выходит на старт, хочу сказать: вы уже доказали свое мужество и силу духа, выполняя боевые задачи. Эти качества важны и в спорте. Желаю вам успехов, новых достижений и достойных побед", – приводит пресс-служба слова Николаева.

В свою очередь, ветеран СВО, координатор партийного проекта "Шаг в мирную жизнь" Дмитрий Осипов назвал символичным, что местом проведения соревнований стала именно Чувашия.

"Чувашия — кузница легкоатлетов. Здесь выросло немало чемпионов мира и России. Уверен, ветераны специальной военной операции достойно проявят себя и продолжат лучшие спортивные традиции нашей республики", – приводит пресс-служба слова Осипова.

Министру спорта России показали обновленную инфраструктуру стадиона – воркаут-площадку, футбольное поле с искусственным покрытием, скалодромный комплекс, а также строящийся рядом Центр водных видов спорта.

Министр также ознакомился с работой Спортивной школы олимпийского резерва №2, где готовят биатлонистов, лыжников и спортсменов по фристайлу. Здесь тренируются почти 300 воспитанников, а представители школы входят в состав сборной России. На базе учреждения ежегодно проходят десятки республиканских и всероссийских соревнований, что делает его одним из ключевых центров развития зимних видов спорта в регионе.

Введенная в прошлом году лыжероллерная трасса открыла новые возможности для развития биатлона и лыжных гонок в республике. Уже этой осенью Чебоксары впервые примут чемпионат России по летнему биатлону. Ожидается, что соревнования соберут сильнейших спортсменов более чем из двадцати регионов страны.

Дегтярев и Николаев обсудили планы по дальнейшему развитию центра. Правительство Чувашской Республики продолжает его модернизацию: проект предусматривает создание зрительской инфраструктуры, помещений для подготовки спортсменов и других объектов, необходимых для проведения крупных соревнований.

Руководитель региона поблагодарил Дегтярева за внимание к развитию спортивной инфраструктуры республики и отметил, что именно благодаря содействию министерства спорта России Чувашия получает возможность реализовывать масштабные проекты, проводить соревнования всероссийского уровня и создавать современные условия для подготовки спортсменов.